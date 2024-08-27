https://ria.ru/20240827/parad_planet-1968633742.html
Жители Земли увидят парад планет
Жители Земли увидят парад планет - РИА Новости, 27.08.2024
Жители Земли увидят парад планет
Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн а также естественный спутник Земли Луна окажутся утром следующего дня по одну сторону от Солнца — такое... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:08
2024-08-27T00:08
2024-08-27T01:18
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луна
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн а также естественный спутник Земли Луна окажутся утром следующего дня по одну сторону от Солнца — такое явление неофициально называют "парадом планет", сообщил ранее Московский планетарий."Двадцать восьмого августа на утреннем небе выстроятся шесть планет и Луна – Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов", — говорится в сообщении.В то же время астрономы подчеркнули, что расположение планет утром среды можно будет назвать парадом лишь условно из-за большого расстояния между ними. Кроме того, чёткого критерия "близости" планет у ученых нет, поэтому понятие "парад планет" ненаучное и используется только для популяризации астрономии.Как рассказали в планетарии, наблюдать за постепенным "прохождением парада" можно начать заранее. Уже после 21.00 мск 27 августа взойдут Сатурн и Нептун, а после полуночи на небе появятся Уран, Юпитер, Марс и Луна.Нептун и Уран будут видны только в телескоп, все остальные планеты при ясной погоде можно будет наблюдать невооруженным глазом. Также сложности вызовет наблюдение Меркурия, он выйдет из-за восточного горизонта после 4.15 мск и будет виден менее часа. Планета не поднимется высоко над горизонтом, из-за чего может потеряться в ярких солнечных лучах."Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На вечернем небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними (восточнее) яркие Юпитер и Марс. Это ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца, и будут видны на небе одновременно (кроме Сатурна, Меркурия и Нептуна)", - добавили в планетарии.
https://ria.ru/20240817/meteor-1966737645.html
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марс, луна, земля, московский планетарий
Марс, Луна, Земля, Московский планетарий
Жители Земли увидят парад планет
Луна и шесть планет 28 августа окажутся по одну сторону от Солнца
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн а также естественный спутник Земли Луна окажутся утром следующего дня по одну сторону от Солнца — такое явление неофициально называют "парадом планет", сообщил ранее Московский планетарий.
«
"Двадцать восьмого августа на утреннем небе выстроятся шесть планет и Луна – Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов", — говорится в сообщении.
В то же время астрономы подчеркнули, что расположение планет утром среды можно будет назвать парадом лишь условно из-за большого расстояния между ними. Кроме того, чёткого критерия "близости" планет у ученых нет, поэтому понятие "парад планет" ненаучное и используется только для популяризации астрономии.
Как рассказали в планетарии, наблюдать за постепенным "прохождением парада" можно начать заранее. Уже после 21.00 мск 27 августа взойдут Сатурн и Нептун, а после полуночи на небе появятся Уран, Юпитер, Марс и Луна.
Нептун и Уран будут видны только в телескоп, все остальные планеты при ясной погоде можно будет наблюдать невооруженным глазом. Также сложности вызовет наблюдение Меркурия, он выйдет из-за восточного горизонта после 4.15 мск и будет виден менее часа. Планета не поднимется высоко над горизонтом, из-за чего может потеряться в ярких солнечных лучах.
"Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На вечернем небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними (восточнее) яркие Юпитер и Марс. Это ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца, и будут видны на небе одновременно (кроме Сатурна, Меркурия и Нептуна)", - добавили в планетарии.