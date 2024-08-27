https://ria.ru/20240827/panama-1968652143.html

Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике

Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике - РИА Новости, 27.08.2024

Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике

Панама, чьи культурные связи с Россией пока находятся на невысоком уровне, в особенности заинтересована в наращивании взаимодействия в сферах кино и креативной... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:35

2024-08-27T07:35

2024-08-27T07:35

культура

россия

панама

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Панама, чьи культурные связи с Россией пока находятся на невысоком уровне, в особенности заинтересована в наращивании взаимодействия в сферах кино и креативной экономики, рассказала РИА Новости находящаяся с визитом в России замминистра культуры страны Арианне Бенедетти. По ее оценке, из-за расстояния, разделяющего Россию и Панаму, между двумя странами до настоящего момента не было масштабного взаимодействия по вопросам, связанным с культурой. "Мы были бы рады иметь больше связей, особенно в кинематографическом секторе и в секторе креативной экономики... У России, очевидно, очень богатая культура, и у Панамы тоже есть своя, и было бы прекрасно начать создавать больше связей между панамскими и российскими продюсерами, чтобы иметь возможность запустить совместное производство", - сказала Бенедетти агентству на полях Московской международной недели кино. Собеседница добавила, что ее график работы в России включает встречи с дистрибьюторами и представителями продюсерских компаний для обсуждения возможности их совместной работы с панамскими коллегами.

https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947901348.html

https://ria.ru/20240531/putin-1949753874.html

россия

панама

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россия, панама