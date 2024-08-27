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Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике - РИА Новости, 27.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:35 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/panama-1968652143.html
Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике
Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике - РИА Новости, 27.08.2024
Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике
Панама, чьи культурные связи с Россией пока находятся на невысоком уровне, в особенности заинтересована в наращивании взаимодействия в сферах кино и креативной... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:35
2024-08-27T07:35
культура
россия
панама
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Панама, чьи культурные связи с Россией пока находятся на невысоком уровне, в особенности заинтересована в наращивании взаимодействия в сферах кино и креативной экономики, рассказала РИА Новости находящаяся с визитом в России замминистра культуры страны Арианне Бенедетти. По ее оценке, из-за расстояния, разделяющего Россию и Панаму, между двумя странами до настоящего момента не было масштабного взаимодействия по вопросам, связанным с культурой. "Мы были бы рады иметь больше связей, особенно в кинематографическом секторе и в секторе креативной экономики... У России, очевидно, очень богатая культура, и у Панамы тоже есть своя, и было бы прекрасно начать создавать больше связей между панамскими и российскими продюсерами, чтобы иметь возможность запустить совместное производство", - сказала Бенедетти агентству на полях Московской международной недели кино. Собеседница добавила, что ее график работы в России включает встречи с дистрибьюторами и представителями продюсерских компаний для обсуждения возможности их совместной работы с панамскими коллегами.
https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947901348.html
https://ria.ru/20240531/putin-1949753874.html
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россия, панама
Культура, Россия, Панама
Панама выразила стремление развивать связи с Россией в креативной экономике

Минкульт Панамы: страна хочет развивать связи с Россией в креативной экономике

© РИА Новости / Юрий НиколаевОбщий вид столицы Панамы
Общий вид столицы Панамы - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Юрий Николаев
Общий вид столицы Панамы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Панама, чьи культурные связи с Россией пока находятся на невысоком уровне, в особенности заинтересована в наращивании взаимодействия в сферах кино и креативной экономики, рассказала РИА Новости находящаяся с визитом в России замминистра культуры страны Арианне Бенедетти.
По ее оценке, из-за расстояния, разделяющего Россию и Панаму, между двумя странами до настоящего момента не было масштабного взаимодействия по вопросам, связанным с культурой.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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23 мая, 14:49
"Мы были бы рады иметь больше связей, особенно в кинематографическом секторе и в секторе креативной экономики... У России, очевидно, очень богатая культура, и у Панамы тоже есть своя, и было бы прекрасно начать создавать больше связей между панамскими и российскими продюсерами, чтобы иметь возможность запустить совместное производство", - сказала Бенедетти агентству на полях Московской международной недели кино.
Собеседница добавила, что ее график работы в России включает встречи с дистрибьюторами и представителями продюсерских компаний для обсуждения возможности их совместной работы с панамскими коллегами.
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КультураРоссияПанама
 
 
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