https://ria.ru/20240827/padenie-1968784413.html
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы - РИА Новости, 27.08.2024
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы
Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:14
2024-08-27T16:14
2024-08-27T16:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балтийск
калининград
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968785203_0:55:719:459_1920x0_80_0_0_7406eccb9f0bec1b4d1393961b699a9c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "По предварительной информации, вечером 26 августа 2024 года компания несовершеннолетних находилась в здании строящейся гостиницы на Гвардейском бульваре в Балтийске. Один из подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с высоты пятого этажа на металлические прутья. 17-летний пострадавший госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы регионального МЧС, подростку проткнуло арматурой ногу. "Огнеборцы и спасатели МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали арматуру, которая проткнула конечность ребёнка. Пострадавшего передали медикам", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240827/delo-1968768718.html
https://ria.ru/20240820/voronezh-1967336296.html
балтийск
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968785203_107:0:719:459_1920x0_80_0_0_341659583d16ff7542fe37d41029bae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балтийск, калининград, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Балтийск, Калининград, Россия, Происшествия
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы
В Балтийске подросток упал с 5 этажа строящегося здания на металлические прутья