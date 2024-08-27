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В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы - РИА Новости, 27.08.2024
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16:14 27.08.2024 (обновлено: 16:19 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/padenie-1968784413.html
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы - РИА Новости, 27.08.2024
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы
Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:14
2024-08-27T16:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балтийск
калининград
россия
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "По предварительной информации, вечером 26 августа 2024 года компания несовершеннолетних находилась в здании строящейся гостиницы на Гвардейском бульваре в Балтийске. Один из подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с высоты пятого этажа на металлические прутья. 17-летний пострадавший госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы регионального МЧС, подростку проткнуло арматурой ногу. "Огнеборцы и спасатели МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали арматуру, которая проткнула конечность ребёнка. Пострадавшего передали медикам", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240827/delo-1968768718.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балтийск, калининград, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Балтийск, Калининград, Россия, Происшествия
В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы

В Балтийске подросток упал с 5 этажа строящегося здания на металлические прутья

© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramМесто происшествия, где подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом
Место происшествия, где подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Прокуратура Калининградской области/Telegram
Место происшествия, где подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"По предварительной информации, вечером 26 августа 2024 года компания несовершеннолетних находилась в здании строящейся гостиницы на Гвардейском бульваре в Балтийске. Один из подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с высоты пятого этажа на металлические прутья. 17-летний пострадавший госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы регионального МЧС, подростку проткнуло арматурой ногу.
"Огнеборцы и спасатели МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали арматуру, которая проткнула конечность ребёнка. Пострадавшего передали медикам", - уточнили в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БалтийскКалининградРоссияПроисшествия
 
 
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