https://ria.ru/20240827/padenie-1968784413.html

В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы

В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы - РИА Новости, 27.08.2024

В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы

Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:14

2024-08-27T16:14

2024-08-27T16:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

балтийск

калининград

россия

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "По предварительной информации, вечером 26 августа 2024 года компания несовершеннолетних находилась в здании строящейся гостиницы на Гвардейском бульваре в Балтийске. Один из подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с высоты пятого этажа на металлические прутья. 17-летний пострадавший госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы регионального МЧС, подростку проткнуло арматурой ногу. "Огнеборцы и спасатели МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали арматуру, которая проткнула конечность ребёнка. Пострадавшего передали медикам", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240827/delo-1968768718.html

https://ria.ru/20240820/voronezh-1967336296.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балтийск, калининград, россия, происшествия