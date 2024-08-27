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Мэр японского Ивакуни дал добро на размещение конвертопланов Osprey ВМС США - РИА Новости, 27.08.2024
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06:58 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/osprey-1968650195.html
Мэр японского Ивакуни дал добро на размещение конвертопланов Osprey ВМС США
Мэр японского Ивакуни дал добро на размещение конвертопланов Osprey ВМС США - РИА Новости, 27.08.2024
Мэр японского Ивакуни дал добро на размещение конвертопланов Osprey ВМС США
Мэр японского города Ивакуни, где расположена одноименная база ВМС США, Ёсихико Фукуда на заседании городской администрации выразил согласие на размещение... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:58
2024-08-27T06:58
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ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Мэр японского города Ивакуни, где расположена одноименная база ВМС США, Ёсихико Фукуда на заседании городской администрации выразил согласие на размещение американских конвертопланов Osprey CMV22, сообщает агентство Киодо. В настоящее время конвертопланы Osprey CMV22 размещены на американской базе Ёкота в Токио и на базе морской пехоты США Футэмма на Окинаве. Еще 17 таких конвертопланов, принадлежащих сухопутным силам самообороны Японии, размещены на базе Кисарадзу в Тибе по соседству с Токио. Американская сторона планирует заменить ряд существующих самолетов авианосной группы на конвертопланы Osprey CMV22 в рамках обновления парка американских авианосцев. Самолеты авианосной группы также базируются на наземных базах в Японии. Однако крушение одного из конвертопланов в ноябре прошлого года вызвало недовольство со стороны японского общества в связи с проблемами безопасности конвертопланов. "Я считаю, что их будут эксплуатировать безопасно. Я одобряю обновление моделей", - цитирует агентство слова мэра города Ивакуни. Глава городской администрации добавил, что безопасность эксплуатации Osprey CMV22 подтверждается не только со стороны США, но и самим японским правительством. Он также отметил, что благодаря обновлению американских военных самолетов количество самолетов на базе Ивакуни сократится примерно на 10 единиц по сравнению с текущим числом, что не повлечет существенных изменений в уровне шума или окружающей среде базы, отмечает Киодо. Ранее в августе издание Breaking Defence со ссылкой на данные комитета по расследованию летных происшествий ВВС США, сообщило, что крушение американского конвертоплана Osprey CV22 на японском побережье в ноябре прошлого года, в результате которого погибли восемь человек, произошло из-за отказа механики, к которому привели решения экипажа, принятые на фоне отсутствия у военных информации о реальных характеристиках летательного средства.
https://ria.ru/20240705/gollivud-1957710632.html
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сша, токио, япония, в мире
США, Токио, Япония, В мире
Мэр японского Ивакуни дал добро на размещение конвертопланов Osprey ВМС США

Мэр японского Ивакуни разрешил разместить конвертопланы Osprey на базе ВМС США

© U.S. Air Force / Master Sgt. Russ ScalfКонвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© U.S. Air Force / Master Sgt. Russ Scalf
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Мэр японского города Ивакуни, где расположена одноименная база ВМС США, Ёсихико Фукуда на заседании городской администрации выразил согласие на размещение американских конвертопланов Osprey CMV22, сообщает агентство Киодо.
В настоящее время конвертопланы Osprey CMV22 размещены на американской базе Ёкота в Токио и на базе морской пехоты США Футэмма на Окинаве. Еще 17 таких конвертопланов, принадлежащих сухопутным силам самообороны Японии, размещены на базе Кисарадзу в Тибе по соседству с Токио.
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Американская сторона планирует заменить ряд существующих самолетов авианосной группы на конвертопланы Osprey CMV22 в рамках обновления парка американских авианосцев. Самолеты авианосной группы также базируются на наземных базах в Японии. Однако крушение одного из конвертопланов в ноябре прошлого года вызвало недовольство со стороны японского общества в связи с проблемами безопасности конвертопланов.
"Я считаю, что их будут эксплуатировать безопасно. Я одобряю обновление моделей", - цитирует агентство слова мэра города Ивакуни.
Глава городской администрации добавил, что безопасность эксплуатации Osprey CMV22 подтверждается не только со стороны США, но и самим японским правительством. Он также отметил, что благодаря обновлению американских военных самолетов количество самолетов на базе Ивакуни сократится примерно на 10 единиц по сравнению с текущим числом, что не повлечет существенных изменений в уровне шума или окружающей среде базы, отмечает Киодо.
Ранее в августе издание Breaking Defence со ссылкой на данные комитета по расследованию летных происшествий ВВС США, сообщило, что крушение американского конвертоплана Osprey CV22 на японском побережье в ноябре прошлого года, в результате которого погибли восемь человек, произошло из-за отказа механики, к которому привели решения экипажа, принятые на фоне отсутствия у военных информации о реальных характеристиках летательного средства.
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