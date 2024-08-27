https://ria.ru/20240827/osago-1968642328.html
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии - РИА Новости, 27.08.2024
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:35
2024-08-27T03:35
2024-08-27T03:35
северный кавказ
общество
хабаровский край
toyota corolla
lada vesta
осаго
забайкальский край
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - говорится в материалах. Отмечается, что чаще всего (в 17% случаев) водители, приобретавшие полис ОСАГО, управляли автомобилем марки Lada. Самыми популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. При этом у остальных марок, расположившихся далее по количеству оформленных полисов, величина доли ощутимо меньше: за рулем автомобилей Toyota находились 9% водителей (наиболее популярными моделями стали Corolla, RAV4 и Camry), Kia - 8% (Rio, Sportage и Ceed). Аналитики выяснили, что средняя стоимость страховки за первые шесть месяцев 2024 года составила 7 тысяч рублей. При этом чем больше водителей было вписано в полис, тем дороже он стоил: если автомобилем управлял один человек, страховка для него обходилась в среднем в 6,4 тысячи рублей, а при количестве водителей более 7 стоимость превышала 12 тысяч рублей. Соответственно, полисы "мультидрайв" стоили дороже всего - их средняя стоимость превысила 28 тысяч рублей. Указывается, что среди выявленных ранее марок автомобилей, на которые наиболее часто оформляли полис ОСАГО, дороже всего страховка обходилась водителям Toyota - в среднем 7,3 тысячи рублей, на Kia - в среднем 7,1 тысячи рублей. Дешевле всего стоимость ОСАГО на автомобили отечественного производства: полис на Lada стоил в среднем 6,1 тысячи рублей. Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае (8,7 тысячи рублей). Меньше всего за полис ОСАГО платили в Забайкальском крае - в среднем около 5 тысяч рублей, Псковской и Орловской областях (5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно), отмечается в материалах.
https://ria.ru/20240812/osago-1965694030.html
https://ria.ru/20240813/zakonoproekt-1965916445.html
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северный кавказ, общество, хабаровский край, toyota corolla, lada vesta, осаго, забайкальский край
Северный Кавказ, Общество, Хабаровский край, Toyota Corolla, Lada Vesta, ОСАГО, Забайкальский край
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
"Банки.ру": в I полугодии чаще всего покупали ОСАГО для Lada, Toyota и Kia
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
«
"Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - говорится в материалах.
Отмечается, что чаще всего (в 17% случаев) водители, приобретавшие полис ОСАГО, управляли автомобилем марки Lada. Самыми популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. При этом у остальных марок, расположившихся далее по количеству оформленных полисов, величина доли ощутимо меньше: за рулем автомобилей Toyota находились 9% водителей (наиболее популярными моделями стали Corolla, RAV4 и Camry), Kia - 8% (Rio, Sportage и Ceed).
Аналитики выяснили, что средняя стоимость страховки за первые шесть месяцев 2024 года составила 7 тысяч рублей. При этом чем больше водителей было вписано в полис, тем дороже он стоил: если автомобилем управлял один человек, страховка для него обходилась в среднем в 6,4 тысячи рублей, а при количестве водителей более 7 стоимость превышала 12 тысяч рублей. Соответственно, полисы "мультидрайв" стоили дороже всего - их средняя стоимость превысила 28 тысяч рублей.
Указывается, что среди выявленных ранее марок автомобилей, на которые наиболее часто оформляли полис ОСАГО, дороже всего страховка обходилась водителям Toyota - в среднем 7,3 тысячи рублей, на Kia - в среднем 7,1 тысячи рублей. Дешевле всего стоимость ОСАГО на автомобили отечественного производства: полис на Lada стоил в среднем 6,1 тысячи рублей.
Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа
: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае
(8,7 тысячи рублей). Меньше всего за полис ОСАГО платили в Забайкальском крае
- в среднем около 5 тысяч рублей, Псковской и Орловской областях
(5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно), отмечается в материалах.