Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/osago-1968642328.html
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии - РИА Новости, 27.08.2024
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:35
2024-08-27T03:35
северный кавказ
общество
хабаровский край
toyota corolla
lada vesta
осаго
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2176f44a325da5ecf084381357b131ed.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - говорится в материалах. Отмечается, что чаще всего (в 17% случаев) водители, приобретавшие полис ОСАГО, управляли автомобилем марки Lada. Самыми популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. При этом у остальных марок, расположившихся далее по количеству оформленных полисов, величина доли ощутимо меньше: за рулем автомобилей Toyota находились 9% водителей (наиболее популярными моделями стали Corolla, RAV4 и Camry), Kia - 8% (Rio, Sportage и Ceed). Аналитики выяснили, что средняя стоимость страховки за первые шесть месяцев 2024 года составила 7 тысяч рублей. При этом чем больше водителей было вписано в полис, тем дороже он стоил: если автомобилем управлял один человек, страховка для него обходилась в среднем в 6,4 тысячи рублей, а при количестве водителей более 7 стоимость превышала 12 тысяч рублей. Соответственно, полисы "мультидрайв" стоили дороже всего - их средняя стоимость превысила 28 тысяч рублей. Указывается, что среди выявленных ранее марок автомобилей, на которые наиболее часто оформляли полис ОСАГО, дороже всего страховка обходилась водителям Toyota - в среднем 7,3 тысячи рублей, на Kia - в среднем 7,1 тысячи рублей. Дешевле всего стоимость ОСАГО на автомобили отечественного производства: полис на Lada стоил в среднем 6,1 тысячи рублей. Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае (8,7 тысячи рублей). Меньше всего за полис ОСАГО платили в Забайкальском крае - в среднем около 5 тысяч рублей, Псковской и Орловской областях (5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно), отмечается в материалах.
https://ria.ru/20240812/osago-1965694030.html
https://ria.ru/20240813/zakonoproekt-1965916445.html
северный кавказ
хабаровский край
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91c5724de553b8ee717f19b6bc0095b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный кавказ, общество, хабаровский край, toyota corolla, lada vesta, осаго, забайкальский край
Северный Кавказ, Общество, Хабаровский край, Toyota Corolla, Lada Vesta, ОСАГО, Забайкальский край
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии

"Банки.ру": в I полугодии чаще всего покупали ОСАГО для Lada, Toyota и Kia

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Электронный страховой полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
«
"Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - говорится в материалах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию
12 августа, 13:24
Отмечается, что чаще всего (в 17% случаев) водители, приобретавшие полис ОСАГО, управляли автомобилем марки Lada. Самыми популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. При этом у остальных марок, расположившихся далее по количеству оформленных полисов, величина доли ощутимо меньше: за рулем автомобилей Toyota находились 9% водителей (наиболее популярными моделями стали Corolla, RAV4 и Camry), Kia - 8% (Rio, Sportage и Ceed).
Аналитики выяснили, что средняя стоимость страховки за первые шесть месяцев 2024 года составила 7 тысяч рублей. При этом чем больше водителей было вписано в полис, тем дороже он стоил: если автомобилем управлял один человек, страховка для него обходилась в среднем в 6,4 тысячи рублей, а при количестве водителей более 7 стоимость превышала 12 тысяч рублей. Соответственно, полисы "мультидрайв" стоили дороже всего - их средняя стоимость превысила 28 тысяч рублей.
Указывается, что среди выявленных ранее марок автомобилей, на которые наиболее часто оформляли полис ОСАГО, дороже всего страховка обходилась водителям Toyota - в среднем 7,3 тысячи рублей, на Kia - в среднем 7,1 тысячи рублей. Дешевле всего стоимость ОСАГО на автомобили отечественного производства: полис на Lada стоил в среднем 6,1 тысячи рублей.
Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае (8,7 тысячи рублей). Меньше всего за полис ОСАГО платили в Забайкальском крае - в среднем около 5 тысяч рублей, Псковской и Орловской областях (5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно), отмечается в материалах.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Законопроект о распределении договоров ОСАГО в СГ внесен в Госдуму
13 августа, 13:46
 
Северный КавказОбществоХабаровский крайToyota CorollaLada VestaОСАГОЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала