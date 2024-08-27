https://ria.ru/20240827/osago-1968642328.html

Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии

Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии - РИА Новости, 27.08.2024

Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии

Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:35

2024-08-27T03:35

2024-08-27T03:35

северный кавказ

общество

хабаровский край

toyota corolla

lada vesta

осаго

забайкальский край

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Самыми популярными марками автомобилей для оформления полиса ОСАГО в первом полугодии 2024 года стали Lada, Toyota и Kia", - говорится в материалах. Отмечается, что чаще всего (в 17% случаев) водители, приобретавшие полис ОСАГО, управляли автомобилем марки Lada. Самыми популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. При этом у остальных марок, расположившихся далее по количеству оформленных полисов, величина доли ощутимо меньше: за рулем автомобилей Toyota находились 9% водителей (наиболее популярными моделями стали Corolla, RAV4 и Camry), Kia - 8% (Rio, Sportage и Ceed). Аналитики выяснили, что средняя стоимость страховки за первые шесть месяцев 2024 года составила 7 тысяч рублей. При этом чем больше водителей было вписано в полис, тем дороже он стоил: если автомобилем управлял один человек, страховка для него обходилась в среднем в 6,4 тысячи рублей, а при количестве водителей более 7 стоимость превышала 12 тысяч рублей. Соответственно, полисы "мультидрайв" стоили дороже всего - их средняя стоимость превысила 28 тысяч рублей. Указывается, что среди выявленных ранее марок автомобилей, на которые наиболее часто оформляли полис ОСАГО, дороже всего страховка обходилась водителям Toyota - в среднем 7,3 тысячи рублей, на Kia - в среднем 7,1 тысячи рублей. Дешевле всего стоимость ОСАГО на автомобили отечественного производства: полис на Lada стоил в среднем 6,1 тысячи рублей. Дороже всего страхование автомобилей обходилось в некоторых регионах Северного Кавказа: в частности, в Чеченской Республике (средняя стоимость составила 9,8 тысячи рублей) и Республике Северная Осетия-Алания (8,8 тысячи рублей), а также в Хабаровском крае (8,7 тысячи рублей). Меньше всего за полис ОСАГО платили в Забайкальском крае - в среднем около 5 тысяч рублей, Псковской и Орловской областях (5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно), отмечается в материалах.

https://ria.ru/20240812/osago-1965694030.html

https://ria.ru/20240813/zakonoproekt-1965916445.html

северный кавказ

хабаровский край

забайкальский край

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северный кавказ, общество, хабаровский край, toyota corolla, lada vesta, осаго, забайкальский край