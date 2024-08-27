Российские войска освободили Орловку в ДНР
ВС РФ освободили Орловку в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Орловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Орловка в ДНР
Орловка расположена в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Теперь логистика украинских войск здесь существенно нарушена
Также на этом участке линии боевого соприкосновения отбиты семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял здесь до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ 2С1 "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.