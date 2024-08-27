https://ria.ru/20240827/orlovka-1968701626.html

Российские войска освободили Орловку в ДНР

Российские войска освободили Орловку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024

Российские войска освободили Орловку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:06

2024-08-27T12:06

2024-08-27T12:35

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также на этом участке линии боевого соприкосновения отбиты семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.Противник потерял здесь до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ 2С1 "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия