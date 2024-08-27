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Российские войска освободили Орловку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 27.08.2024 (обновлено: 12:35 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/orlovka-1968701626.html
Российские войска освободили Орловку в ДНР
Российские войска освободили Орловку в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
Российские войска освободили Орловку в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:06
2024-08-27T12:35
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также на этом участке линии боевого соприкосновения отбиты семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.Противник потерял здесь до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ 2С1 "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские войска освободили Орловку в ДНР

ВС РФ освободили Орловку в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Орловка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Орловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Орловка в ДНР

Орловка расположена в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Теперь логистика украинских войск здесь существенно нарушена

Также на этом участке линии боевого соприкосновения отбиты семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял здесь до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ 2С1 "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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