ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму
ФАС возбудила дела против МТС, "Мегафона" и "Билайна" из-за платы в Крыму
© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Против мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" возбудили дела за отказ отменить дополнительную плату для абонентов при поездках в Крым, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
"Компании не исполнили предупреждения ведомства. Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя", — пояснили в службе.
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Предупреждения ФАС вынесла в июле.
Там пояснили, что после рассмотрения дела в отношении основного оператора в Крыму ООО "К Телеком" тарифы на услуги по межоператорскому роумингу снизились в два-три раза. Это позволяет отменить дополнительную плату.
Если вину операторов установят, компаниям могут назначить штраф или предписать перечислить незаконно полученный доход в бюджет.
Отмечается, что оператор Tele2 направил в службу письмо, в котором обязался до 8 октября отменить дополнительную плату за пользование услугами на территории Крыма.
Решение ФАС РИА Новости прокомментировали в компании "Мегафон". Там заявили, что работают на полуострове через инфраструктуру местных операторов, а стоимость связи для абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Компания подчеркивает, что готова представить аргументы в рамках рассмотрения дела.
В МТС и "Билайне" не стали комментировать ситуацию.
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