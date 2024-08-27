https://ria.ru/20240827/operator-1968761789.html

ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму

ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму - РИА Новости, 27.08.2024

ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму

Против мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" возбудили дела за отказ отменить дополнительную плату для абонентов при поездках в Крым, сообщила... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:07

2024-08-27T15:07

2024-08-27T16:47

экономика

россия

севастополь

республика крым

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

мегафон

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Против мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" возбудили дела за отказ отменить дополнительную плату для абонентов при поездках в Крым, сообщила Федеральная антимонопольная служба."Компании не исполнили предупреждения ведомства. Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя", — пояснили в службе.Предупреждения ФАС вынесла в июле.Там пояснили, что после рассмотрения дела в отношении основного оператора в Крыму ООО "К Телеком" тарифы на услуги по межоператорскому роумингу снизились в два-три раза. Это позволяет отменить дополнительную плату.Если вину операторов установят, компаниям могут назначить штраф или предписать перечислить незаконно полученный доход в бюджет.Отмечается, что оператор Tele2 направил в службу письмо, в котором обязался до 8 октября отменить дополнительную плату за пользование услугами на территории Крыма.Решение ФАС РИА Новости прокомментировали в компании "Мегафон". Там заявили, что работают на полуострове через инфраструктуру местных операторов, а стоимость связи для абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Компания подчеркивает, что готова представить аргументы в рамках рассмотрения дела.В МТС и "Билайне" не стали комментировать ситуацию.

https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html

https://ria.ru/20240821/kaspersky-1967613028.html

https://ria.ru/20240822/internet-1967796366.html

россия

севастополь

республика крым

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экономика, россия, севастополь, республика крым, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, мегафон