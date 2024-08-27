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ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму - РИА Новости, 27.08.2024
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15:07 27.08.2024 (обновлено: 16:47 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/operator-1968761789.html
ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму
ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму - РИА Новости, 27.08.2024
ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму
Против мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" возбудили дела за отказ отменить дополнительную плату для абонентов при поездках в Крым, сообщила... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:07
2024-08-27T16:47
экономика
россия
севастополь
республика крым
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
мегафон
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Против мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" возбудили дела за отказ отменить дополнительную плату для абонентов при поездках в Крым, сообщила Федеральная антимонопольная служба."Компании не исполнили предупреждения ведомства. Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя", — пояснили в службе.Предупреждения ФАС вынесла в июле.Там пояснили, что после рассмотрения дела в отношении основного оператора в Крыму ООО "К Телеком" тарифы на услуги по межоператорскому роумингу снизились в два-три раза. Это позволяет отменить дополнительную плату.Если вину операторов установят, компаниям могут назначить штраф или предписать перечислить незаконно полученный доход в бюджет.Отмечается, что оператор Tele2 направил в службу письмо, в котором обязался до 8 октября отменить дополнительную плату за пользование услугами на территории Крыма.Решение ФАС РИА Новости прокомментировали в компании "Мегафон". Там заявили, что работают на полуострове через инфраструктуру местных операторов, а стоимость связи для абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Компания подчеркивает, что готова представить аргументы в рамках рассмотрения дела.В МТС и "Билайне" не стали комментировать ситуацию.
https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html
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экономика, россия, севастополь, республика крым, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, мегафон
Экономика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Мегафон
ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму

ФАС возбудила дела против МТС, "Мегафона" и "Билайна" из-за платы в Крыму

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Против мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" возбудили дела за отказ отменить дополнительную плату для абонентов при поездках в Крым, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
"Компании не исполнили предупреждения ведомства. Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя", — пояснили в службе.
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Предупреждения ФАС вынесла в июле.
Там пояснили, что после рассмотрения дела в отношении основного оператора в Крыму ООО "К Телеком" тарифы на услуги по межоператорскому роумингу снизились в два-три раза. Это позволяет отменить дополнительную плату.
Если вину операторов установят, компаниям могут назначить штраф или предписать перечислить незаконно полученный доход в бюджет.
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Отмечается, что оператор Tele2 направил в службу письмо, в котором обязался до 8 октября отменить дополнительную плату за пользование услугами на территории Крыма.
Решение ФАС РИА Новости прокомментировали в компании "Мегафон". Там заявили, что работают на полуострове через инфраструктуру местных операторов, а стоимость связи для абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Компания подчеркивает, что готова представить аргументы в рамках рассмотрения дела.
В МТС и "Билайне" не стали комментировать ситуацию.
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ЭкономикаРоссияСевастопольРеспублика КрымФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСМегафон
 
 
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