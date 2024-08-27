https://ria.ru/20240827/opasnost-1968861933.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.08.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:17

2024-08-27T23:17

2024-08-27T23:17

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, безопасность