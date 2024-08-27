https://ria.ru/20240827/oeschuk--1968637369.html
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе
Вооруженные силы России нанесли самый массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T01:26
2024-08-27T01:26
2024-08-27T09:46
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли самый массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, с таким утверждением выступил командующий ВВС Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале."В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, <…> (российские силы. — Прим. ред.) нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования", — сказал он.Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Взрывы накануне утром прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240826/udar-1968560661.html
https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html
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в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе
Командующий ВВС Украины Олещук заявил о самом массированном воздушном ударе РФ