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ВСУ заявили о самом массированном российском ударе - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 27.08.2024 (обновлено: 09:46 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/oeschuk--1968637369.html
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе
Вооруженные силы России нанесли самый массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T01:26
2024-08-27T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли самый массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, с таким утверждением выступил командующий ВВС Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале."В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, &lt;…&gt; (российские силы. — Прим. ред.) нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования", — сказал он.Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Взрывы накануне утром прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240826/udar-1968560661.html
https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html
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в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о самом массированном российском ударе

Командующий ВВС Украины Олещук заявил о самом массированном воздушном ударе РФ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области. 26 августа 2024
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. 26 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли самый массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, с таким утверждением выступил командующий ВВС Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале.
"В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, <…> (российские силы. — Прим. ред.) нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования", — сказал он.
Последствия удара по Киевской ГЭС в Вышгороде - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине
Вчера, 16:36
Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.
Взрывы накануне утром прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине
Вчера, 13:56
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине
Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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