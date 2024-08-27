Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/obstrely-1968852384.html
Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР
Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР
Украинские войска во вторник обстреляли территорию ДНР шесть раз, выпустив более 10 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:23
2024-08-27T21:23
специальная военная операция на украине
денис пушилин
иван приходько
украина
горловка
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли территорию ДНР шесть раз, выпустив более 10 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал во вторник, что вследствие вооруженной агрессии украинских войск пострадали три мирных жителя. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов повреждения получили семь жилых домостроений в Донецке и Горловке, а также два легковых автомобиля в Горловке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
украина
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Иван Приходько, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР

Пушилин: ВСУ во вторник обстреляли ДНР шесть раз, выпустив более 10 боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли территорию ДНР шесть раз, выпустив более 10 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Мэр Горловки Иван Приходько сообщал во вторник, что вследствие вооруженной агрессии украинских войск пострадали три мирных жителя. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов повреждения получили семь жилых домостроений в Донецке и Горловке, а также два легковых автомобиля в Горловке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинИван ПриходькоУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала