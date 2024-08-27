https://ria.ru/20240827/obstrely-1968852384.html

Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР

Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.08.2024

Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР

Украинские войска во вторник обстреляли территорию ДНР шесть раз, выпустив более 10 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T21:23

2024-08-27T21:23

2024-08-27T21:23

специальная военная операция на украине

денис пушилин

иван приходько

украина

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли территорию ДНР шесть раз, выпустив более 10 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал во вторник, что вследствие вооруженной агрессии украинских войск пострадали три мирных жителя. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов повреждения получили семь жилых домостроений в Донецке и Горловке, а также два легковых автомобиля в Горловке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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денис пушилин, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия