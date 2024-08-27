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Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/obstrely-1968694833.html
Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки
Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 27.08.2024
Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки
Украинская артиллерия за минувшие сутки нанесла 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник журналистам... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:40
2024-08-27T11:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Украинская артиллерия за минувшие сутки нанесла 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник журналистам источник, знакомый с ситуацией. Днём ранее источник сообщал журналистам о 40 ударах артиллерии ВСУ, в результате которых были ранены два человека. Ещё один был ранен в результате атаки БПЛА. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сказал источник. По его словам, обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Подстепное. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Украинская артиллерия за минувшие сутки нанесла 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Днём ранее источник сообщал журналистам о 40 ударах артиллерии ВСУ, в результате которых были ранены два человека. Ещё один был ранен в результате атаки БПЛА.
«
"Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сказал источник.
По его словам, обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Подстепное.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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