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Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки

Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 27.08.2024

Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки

Украинская артиллерия за минувшие сутки нанесла 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник журналистам... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:40

2024-08-27T11:40

2024-08-27T11:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Украинская артиллерия за минувшие сутки нанесла 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник журналистам источник, знакомый с ситуацией. Днём ранее источник сообщал журналистам о 40 ударах артиллерии ВСУ, в результате которых были ранены два человека. Ещё один был ранен в результате атаки БПЛА. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сказал источник. По его словам, обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Подстепное. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины