Украинская артиллерия нанесла 44 удара по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра
Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Украинская артиллерия за минувшие сутки нанесла 44 удара по 10 населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Днём ранее источник сообщал журналистам о 40 ударах артиллерии ВСУ, в результате которых были ранены два человека. Ещё один был ранен в результате атаки БПЛА.
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"Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сказал источник.
По его словам, обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Подстепное.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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