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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/obstrel-1968823764.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек - РИА Новости, 27.08.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек
Число раненных мирных жителей в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:14
2024-08-27T18:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя были ранены во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. "По уточнённой информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с начала суток выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек

Приходько: число раненных при обстреле Горловки возросло до трех человек

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя были ранены во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки.
"По уточнённой информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с начала суток выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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