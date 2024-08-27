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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек - РИА Новости, 27.08.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек
Число раненных мирных жителей в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:14
2024-08-27T18:14
2024-08-27T18:14
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Число раненных мирных жителей в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя были ранены во вторник в результате обстрела украинскими войсками поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. "По уточнённой информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с начала суток выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до трех человек
Приходько: число раненных при обстреле Горловки возросло до трех человек