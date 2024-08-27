https://ria.ru/20240827/obstrel-1968752893.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 27.08.2024

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска с раннего утра вторника обстреливали Донецк и Горловку, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:49

2024-08-27T14:49

2024-08-27T14:49

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска с раннего утра вторника обстреливали Донецк и Горловку, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 04.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 04.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 11.00 было выпущено еще два снаряда по указанному району Горловки и в 13.30 столько же - по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, стирол, происшествия