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Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 27.08.2024
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Нижегородская область
 
14:43 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/oblast-1968750966.html
Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство
Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 27.08.2024
Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство
Нижегородская область получит 695,4 миллиона рублей на реализацию девяти проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:43
2024-08-27T14:43
нижегородская область
саров
урень
глеб никитин
благоустройство
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – РИА Новости. Нижегородская область получит 695,4 миллиона рублей на реализацию девяти проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сразу 10 наших проектов стали победителями конкурса малых городов и исторических поселений! Девять - города Нижегородской области, здесь мы лидеры среди других регионов по количеству победивших проектов: Большое Болдино, Саров, Выкса, Лысково, Урень, Володарск, Навашино, Перевоз и Лукоянов. Недаром накануне Минстрой РФ признал наш регион лучшим "по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды". И еще один, десятый, - проект благоустройства городского парка культуры и отдыха имени Чехова в Харцызске, который подшефному региону помогали готовить наши специалисты", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Большое Болдино победило в номинации "Исторические поселения" и получит 64,4 миллиона рублей на благоустройство парка возле прудов на улице Пушкинской. 96,6 миллиона рублей получит Саров на обновление левого берега реки Сатис. По 90,2 миллиона рублей выиграли проекты "Переплавка смыслов" - ревитализация центра Выксы и "Сделано в Лыскове" - комплексное благоустройство улицы Мичурина. Гранты по 70,8 миллиона рублей получат Володарск - на проект развития культурного центра города, Лукоянов — на благоустройство Казённого пруда, Навашино – на проект "Путь корабела" с благоустройством центрального парка, Перевоз (проект комплексного развития центра города) и Урень (проект благоустройство парка "Борок"). Проекты-победители будут реализовываться в 2025-2026 годах. В подшефном городе Харцызске федеральный грант получил проект благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Чехова. Отмечается, что Нижегородская область участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений с момента его создания - с 2018 года. За это время победителями стали 32 проекта (вместе с победителями 2024 года - 41). Всего с 2018 года в девяти конкурсах Нижегородская область выиграла 2 миллиарда 925,95 миллиона рублей на развитие общественных пространств в малых городах.
https://ria.ru/20240131/blagoustroystvo-1924556203.html
https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html
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саров, урень, глеб никитин, благоустройство
Нижегородская область, Саров, Урень, Глеб Никитин, Благоустройство

Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – РИА Новости. Нижегородская область получит 695,4 миллиона рублей на реализацию девяти проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Сразу 10 наших проектов стали победителями конкурса малых городов и исторических поселений! Девять - города Нижегородской области, здесь мы лидеры среди других регионов по количеству победивших проектов: Большое Болдино, Саров, Выкса, Лысково, Урень, Володарск, Навашино, Перевоз и Лукоянов. Недаром накануне Минстрой РФ признал наш регион лучшим "по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды". И еще один, десятый, - проект благоустройства городского парка культуры и отдыха имени Чехова в Харцызске, который подшефному региону помогали готовить наши специалисты", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Еще 500 млн руб направят на благоустройство дворов в Нижегородской области
31 января, 12:51
Большое Болдино победило в номинации "Исторические поселения" и получит 64,4 миллиона рублей на благоустройство парка возле прудов на улице Пушкинской. 96,6 миллиона рублей получит Саров на обновление левого берега реки Сатис. По 90,2 миллиона рублей выиграли проекты "Переплавка смыслов" - ревитализация центра Выксы и "Сделано в Лыскове" - комплексное благоустройство улицы Мичурина. Гранты по 70,8 миллиона рублей получат Володарск - на проект развития культурного центра города, Лукоянов — на благоустройство Казённого пруда, Навашино – на проект "Путь корабела" с благоустройством центрального парка, Перевоз (проект комплексного развития центра города) и Урень (проект благоустройство парка "Борок").
Проекты-победители будут реализовываться в 2025-2026 годах.
В подшефном городе Харцызске федеральный грант получил проект благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Чехова.
Отмечается, что Нижегородская область участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений с момента его создания - с 2018 года. За это время победителями стали 32 проекта (вместе с победителями 2024 года - 41). Всего с 2018 года в девяти конкурсах Нижегородская область выиграла 2 миллиарда 925,95 миллиона рублей на развитие общественных пространств в малых городах.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Голосование за проекты "Вам решать!" стартовало в Нижегородской области
20 ноября 2023, 12:53
 
Нижегородская областьСаровУреньГлеб НикитинБлагоустройство
 
 
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