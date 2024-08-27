https://ria.ru/20240827/oblast-1968750966.html

Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство

Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 27.08.2024

Нижегородская область получит 695 млн рублей на благоустройство

Нижегородская область получит 695,4 миллиона рублей на реализацию девяти проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:43

2024-08-27T14:43

2024-08-27T14:43

нижегородская область

саров

урень

глеб никитин

благоустройство

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – РИА Новости. Нижегородская область получит 695,4 миллиона рублей на реализацию девяти проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сразу 10 наших проектов стали победителями конкурса малых городов и исторических поселений! Девять - города Нижегородской области, здесь мы лидеры среди других регионов по количеству победивших проектов: Большое Болдино, Саров, Выкса, Лысково, Урень, Володарск, Навашино, Перевоз и Лукоянов. Недаром накануне Минстрой РФ признал наш регион лучшим "по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды". И еще один, десятый, - проект благоустройства городского парка культуры и отдыха имени Чехова в Харцызске, который подшефному региону помогали готовить наши специалисты", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Большое Болдино победило в номинации "Исторические поселения" и получит 64,4 миллиона рублей на благоустройство парка возле прудов на улице Пушкинской. 96,6 миллиона рублей получит Саров на обновление левого берега реки Сатис. По 90,2 миллиона рублей выиграли проекты "Переплавка смыслов" - ревитализация центра Выксы и "Сделано в Лыскове" - комплексное благоустройство улицы Мичурина. Гранты по 70,8 миллиона рублей получат Володарск - на проект развития культурного центра города, Лукоянов — на благоустройство Казённого пруда, Навашино – на проект "Путь корабела" с благоустройством центрального парка, Перевоз (проект комплексного развития центра города) и Урень (проект благоустройство парка "Борок"). Проекты-победители будут реализовываться в 2025-2026 годах. В подшефном городе Харцызске федеральный грант получил проект благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Чехова. Отмечается, что Нижегородская область участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений с момента его создания - с 2018 года. За это время победителями стали 32 проекта (вместе с победителями 2024 года - 41). Всего с 2018 года в девяти конкурсах Нижегородская область выиграла 2 миллиарда 925,95 миллиона рублей на развитие общественных пространств в малых городах.

https://ria.ru/20240131/blagoustroystvo-1924556203.html

https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html

саров

урень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саров, урень, глеб никитин, благоустройство