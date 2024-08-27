https://ria.ru/20240827/obespechenie-1968800733.html

Белоусов поручил обеспечить боеприпасами военных в приграничье

Белоусов поручил обеспечить боеприпасами военных в приграничье - РИА Новости, 27.08.2024

Белоусов поручил обеспечить боеприпасами военных в приграничье

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании координационного совета по безопасности приграничья поручил обратить особое внимание на обеспечение военных... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:03

2024-08-27T17:03

2024-08-27T17:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968802303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_167fd00df42945c2a771ba0fb4971b33.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании координационного совета по безопасности приграничья поручил обратить особое внимание на обеспечение военных средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, огневого поражения и боеприпасами, сообщило Минобороны РФ. "Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата", – сказал он. Заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей прошло во вторник под руководством Андрея Белоусова.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий 2024-08-27T17:03 true PT3M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, андрей белоусов