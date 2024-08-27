https://ria.ru/20240827/obespechenie-1968800733.html
Белоусов поручил обеспечить боеприпасами военных в приграничье
Белоусов поручил обеспечить боеприпасами военных в приграничье - РИА Новости, 27.08.2024
Белоусов поручил обеспечить боеприпасами военных в приграничье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании координационного совета по безопасности приграничья поручил обратить особое внимание на обеспечение военных... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:03
2024-08-27T17:03
2024-08-27T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании координационного совета по безопасности приграничья поручил обратить особое внимание на обеспечение военных средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, огневого поражения и боеприпасами, сообщило Минобороны РФ. "Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата", – сказал он. Заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей прошло во вторник под руководством Андрея Белоусова.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий
Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий
2024-08-27T17:03
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безопасность, россия, курская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
Белоусов поручил обеспечить боеприпасами военных в приграничье
Белоусов поручил обеспечить бронетехникой и боеприпасами военных в приграничье