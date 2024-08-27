Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении
Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала турне
© AP Photo / LO SAI HUNGУчастники британской рок-группы Oasis
© AP Photo / LO SAI HUNG
Участники британской рок-группы Oasis. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала турне по Великобритании и Ирландии, следует из публикации в официальном аккаунте в соцсети X.
"Вот и все, это случилось", - прокомментировали музыканты группы воссоединение.
Согласно анонсу, в рамках предстоящего турне группа даст ряд концертов на стадионах в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине летом 2025 года. Билеты поступят в продажу 31 августа.
Как сообщает издание Daily Mail, из-за возникшего ажиотажа и наплыва фанатов веб-сайт группы на время перестал работать сразу же после объявления о воссоединении.
Рок-группа Oasis была основана в Манчестере в 1991 году братьями Лиамом и Ноэлем Галлагерами и стала одним из основоположников жанра брит-поп. Музыканты, по собственным словам, вдохновлялись ранней британской панк- и рок-музыкой. На протяжении карьеры группа выпустила семь студийных альбомов, которые суммарно разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров. В 2009 году Ноэль принял решение покинуть группу из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, в результате чего коллектив официально объявил о распаде.
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