https://ria.ru/20240827/neft-1968754232.html

Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты

Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты - РИА Новости, 27.08.2024

Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные нефтегазовые проекты, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:50

2024-08-27T14:50

2024-08-27T14:50

экономика

цены на нефть

россия

сирия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные нефтегазовые проекты, сообщает Минэнерго РФ."Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики Фирас Каддур обсудили взаимодействие по линии ТЭК. В частности: текущие вопросы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли на территории Республики", - говорится в Telegram-канале министерства. Сообщается, что главы энергетических ведомств провели продуктивные переговоры и определили дальнейшие шаги для сотрудничества. Цивилев отметил, что Минэнерго РФ рассчитывает на то, что встреча придаст положительную динамику развитию российско-сирийского энергодиалога.

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экономика, цены на нефть, россия, сирия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)