https://ria.ru/20240827/neft-1968754232.html
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты - РИА Новости, 27.08.2024
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные нефтегазовые проекты, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:50
2024-08-27T14:50
2024-08-27T14:50
экономика
цены на нефть
россия
сирия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные нефтегазовые проекты, сообщает Минэнерго РФ."Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики Фирас Каддур обсудили взаимодействие по линии ТЭК. В частности: текущие вопросы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли на территории Республики", - говорится в Telegram-канале министерства. Сообщается, что главы энергетических ведомств провели продуктивные переговоры и определили дальнейшие шаги для сотрудничества. Цивилев отметил, что Минэнерго РФ рассчитывает на то, что встреча придаст положительную динамику развитию российско-сирийского энергодиалога.
https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сирия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Сирия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты
Глава Минэнерго Цивилев и министр нефти Сирии Каддур обсудили совместные проекты