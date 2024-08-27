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Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты - РИА Новости, 27.08.2024
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14:50 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/neft-1968754232.html
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты - РИА Новости, 27.08.2024
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные нефтегазовые проекты, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:50
2024-08-27T14:50
экономика
цены на нефть
россия
сирия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные нефтегазовые проекты, сообщает Минэнерго РФ."Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики Фирас Каддур обсудили взаимодействие по линии ТЭК. В частности: текущие вопросы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли на территории Республики", - говорится в Telegram-канале министерства. Сообщается, что главы энергетических ведомств провели продуктивные переговоры и определили дальнейшие шаги для сотрудничества. Цивилев отметил, что Минэнерго РФ рассчитывает на то, что встреча придаст положительную динамику развитию российско-сирийского энергодиалога.
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экономика, цены на нефть, россия, сирия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Сирия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Сирия обсудили совместные нефтегазовые проекты

Глава Минэнерго Цивилев и министр нефти Сирии Каддур обсудили совместные проекты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур обсудили совместные нефтегазовые проекты, сообщает Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев и министр нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики Фирас Каддур обсудили взаимодействие по линии ТЭК. В частности: текущие вопросы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли на территории Республики", - говорится в Telegram-канале министерства.
Сообщается, что главы энергетических ведомств провели продуктивные переговоры и определили дальнейшие шаги для сотрудничества. Цивилев отметил, что Минэнерго РФ рассчитывает на то, что встреча придаст положительную динамику развитию российско-сирийского энергодиалога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСирияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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