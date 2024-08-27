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Названо условие, при котором нефть дойдет до 100 долларов за баррель
Названо условие, при котором нефть дойдет до 100 долларов за баррель - РИА Новости, 27.08.2024
Названо условие, при котором нефть дойдет до 100 долларов за баррель
Цена нефти с нынешних 75-80 долларов за баррель Brent может достичь 90 и даже 100 долларов, но лишь при выполнении определенного условия, рассказал агентству... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:17
2024-08-27T02:17
2024-08-27T02:17
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Цена нефти с нынешних 75-80 долларов за баррель Brent может достичь 90 и даже 100 долларов, но лишь при выполнении определенного условия, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев.Речь идет о совпадении сразу нескольких факторов, напрямую не связанных друг с другом, но оказывающих влияние на нефтяные котировки, пояснил он. В первую очередь, должны снизиться запасы нефти в США, а потребление вырасти, например, из-за холодной зимы.Нефть по 90 долларов мы увидим, если начнут активно сворачивать боевые действия на Ближнем Востоке и Украине. “Требуется уверенное понимание участников рынка, что все эти факторы в долгосрочной перспективе будут работать как минимум на ближайший квартал", — указал Абелев.И, наконец, все страны ОПЕК+ должны придерживаться плана по сокращению добычи, а лучше сокращать ее сверх плана на фоне новых обстоятельств. В начале недели власти на востоке Ливии объявили о приостановке добычи и поставок нефти из-за форс-мажора на всех месторождениях. Если ситуация продлится, можно увидеть и 100 долларов за баррель, и даже больше, заключил аналитик.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, ближний восток, украина, опек, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, США, Ближний Восток, Украина, ОПЕК, Brent
Названо условие, при котором нефть дойдет до 100 долларов за баррель
Аналитик Абелев: нефть может подорожать до $100 при снижении запасов в США