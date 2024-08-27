https://ria.ru/20240827/nauka-1968102496.html

Ученые создали композитные наноцветы против рака печени

Ученые создали композитные наноцветы против рака печени - РИА Новости, 27.08.2024

Ученые создали композитные наноцветы против рака печени

Новые композиты на основе золота и магнитных наночастиц для уничтожения раковых опухолей создали специалисты БФУ в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:00

2024-08-27T09:00

2024-08-27T09:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

балтийский федеральный университет

калининград

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онкология

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новые композиты на основе золота и магнитных наночастиц для уничтожения раковых опухолей создали специалисты БФУ в составе международного научного коллектива. По словам ученых, частицы эффективно себя показали, убивая практически половину клеток гепатокарциномы после первого же сеанса облучения их лазером. Результаты представлены в Journal of Biophotonics.Традиционные методы лечения онкологических заболеваний – лучевая терапия, хирургическое вмешательство и химиотерапия - оказывают негативный эффект на здоровые ткани организма. В настоящее время ученые разрабатывают методы "точечного" воздействия на злокачественные новообразования, рассказали эксперты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ).Одним из перспективных методов является фототермическая терапия. Для ее применения в опухолях накапливаются наночастицы, которые можно нагреть лазером с определенными частотой и энергией излучения и вызвать смерть окружающих их раковых клеток, объяснили в вузе.Ученые БФУ с коллегами из других российских вузов, а также из вузов Италии, Сербии и Словении разработали новые композитные наночастицы с золотым ядром, покрытые наночастицами с выраженными магнитными свойствами для уничтожения клеток рака печени (гепатокарциномы)."Наши частицы состоят из золотого ядра, окруженного наночастицами феррита кобальта. Для создания связи с аргининовой оболочкой золотых ядер магнитные наночастицы покрыты дигидрокафеиновой кислотой", - уточнила одна из авторов исследования, младший научный сотрудник НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ Анна Моторжина.Она добавила, что соединение в композит золотых наночастиц с ферритом кобальта в 1,5 раза увеличивает эффективность поглощения светового излучения за счет влияния интерфейса между частицами разного сорта."Наши результаты показали, что под воздействием лазера наноцветы снижают жизнеспособность клеток гепатокарциномы на 42%. Это означает, что после одного сеанса фототермической терапии выжило на 42% меньше клеток, чем без воздействия фототермической терапии композитными наночастицами", - пояснила специалист.Исследование проводилось на клеточных культурах, что является первой ступенью цикла исследований лекарств и материалов для последующего применения в медицине.Как сообщили в вузе, коллектив продолжает изучать свойства композитных наночастиц для фототермической терапии рака. В данный момент ученые исследуют частицы схожих составов, но других форм (микродиски, нанотрубки, нанозвезды).Работа, поддержанная Российским научным фондом, выполнена коллективом БФУ, МИСИС, Томского государственного университета и Российской академии наук, а также университета Белграда (Сербия) и Института химии металлоорганических соединений Национального исследовательского совета Италии.

https://ria.ru/20240820/nauka-1967028034.html

https://ria.ru/20240715/lechenie-1959768676.html

https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет, калининград, россия, онкология, рак, медицина, российский научный фонд, мисис, словения, сербия, италия