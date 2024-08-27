https://ria.ru/20240827/nauka-1968102496.html
Ученые создали композитные наноцветы против рака печени
Ученые создали композитные наноцветы против рака печени - РИА Новости, 27.08.2024
Ученые создали композитные наноцветы против рака печени
Новые композиты на основе золота и магнитных наночастиц для уничтожения раковых опухолей создали специалисты БФУ в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:00
2024-08-27T09:00
2024-08-27T09:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
балтийский федеральный университет
калининград
россия
онкология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968106114_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1909ddc22ef3749678c45d7a0c3e3bde.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новые композиты на основе золота и магнитных наночастиц для уничтожения раковых опухолей создали специалисты БФУ в составе международного научного коллектива. По словам ученых, частицы эффективно себя показали, убивая практически половину клеток гепатокарциномы после первого же сеанса облучения их лазером. Результаты представлены в Journal of Biophotonics.Традиционные методы лечения онкологических заболеваний – лучевая терапия, хирургическое вмешательство и химиотерапия - оказывают негативный эффект на здоровые ткани организма. В настоящее время ученые разрабатывают методы "точечного" воздействия на злокачественные новообразования, рассказали эксперты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ).Одним из перспективных методов является фототермическая терапия. Для ее применения в опухолях накапливаются наночастицы, которые можно нагреть лазером с определенными частотой и энергией излучения и вызвать смерть окружающих их раковых клеток, объяснили в вузе.Ученые БФУ с коллегами из других российских вузов, а также из вузов Италии, Сербии и Словении разработали новые композитные наночастицы с золотым ядром, покрытые наночастицами с выраженными магнитными свойствами для уничтожения клеток рака печени (гепатокарциномы)."Наши частицы состоят из золотого ядра, окруженного наночастицами феррита кобальта. Для создания связи с аргининовой оболочкой золотых ядер магнитные наночастицы покрыты дигидрокафеиновой кислотой", - уточнила одна из авторов исследования, младший научный сотрудник НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ Анна Моторжина.Она добавила, что соединение в композит золотых наночастиц с ферритом кобальта в 1,5 раза увеличивает эффективность поглощения светового излучения за счет влияния интерфейса между частицами разного сорта."Наши результаты показали, что под воздействием лазера наноцветы снижают жизнеспособность клеток гепатокарциномы на 42%. Это означает, что после одного сеанса фототермической терапии выжило на 42% меньше клеток, чем без воздействия фототермической терапии композитными наночастицами", - пояснила специалист.Исследование проводилось на клеточных культурах, что является первой ступенью цикла исследований лекарств и материалов для последующего применения в медицине.Как сообщили в вузе, коллектив продолжает изучать свойства композитных наночастиц для фототермической терапии рака. В данный момент ученые исследуют частицы схожих составов, но других форм (микродиски, нанотрубки, нанозвезды).Работа, поддержанная Российским научным фондом, выполнена коллективом БФУ, МИСИС, Томского государственного университета и Российской академии наук, а также университета Белграда (Сербия) и Института химии металлоорганических соединений Национального исследовательского совета Италии.
https://ria.ru/20240820/nauka-1967028034.html
https://ria.ru/20240715/lechenie-1959768676.html
https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html
калининград
россия
словения
сербия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968106114_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_89efd5cd862108977581c2aad097dd92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет, калининград, россия, онкология, рак, медицина, российский научный фонд, мисис, словения, сербия, италия
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Балтийский федеральный университет, Калининград, Россия, Онкология, Рак, Медицина, Российский научный фонд, МИСиС, Словения, Сербия, Италия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Новые композиты на основе золота и магнитных наночастиц для уничтожения раковых опухолей создали специалисты БФУ
в составе международного научного коллектива. По словам ученых, частицы эффективно себя показали, убивая практически половину клеток гепатокарциномы после первого же сеанса облучения их лазером. Результаты представлены
в Journal of Biophotonics.
Традиционные методы лечения онкологических заболеваний – лучевая терапия, хирургическое вмешательство и химиотерапия - оказывают негативный эффект на здоровые ткани организма. В настоящее время ученые разрабатывают методы "точечного" воздействия на злокачественные новообразования, рассказали эксперты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ).
Одним из перспективных методов является фототермическая терапия. Для ее применения в опухолях накапливаются наночастицы, которые можно нагреть лазером с определенными частотой и энергией излучения и вызвать смерть окружающих их раковых клеток, объяснили в вузе.
Ученые БФУ с коллегами из других российских вузов, а также из вузов Италии, Сербии и Словении разработали новые композитные наночастицы с золотым ядром, покрытые наночастицами с выраженными магнитными свойствами для уничтожения клеток рака печени (гепатокарциномы).
«
"Наши частицы состоят из золотого ядра, окруженного наночастицами феррита кобальта. Для создания связи с аргининовой оболочкой золотых ядер магнитные наночастицы покрыты дигидрокафеиновой кислотой", - уточнила одна из авторов исследования, младший научный сотрудник НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ Анна Моторжина.
Она добавила, что соединение в композит золотых наночастиц с ферритом кобальта в 1,5 раза увеличивает эффективность поглощения светового излучения за счет влияния интерфейса между частицами разного сорта.
"Наши результаты показали, что под воздействием лазера наноцветы снижают жизнеспособность клеток гепатокарциномы на 42%. Это означает, что после одного сеанса фототермической терапии выжило на 42% меньше клеток, чем без воздействия фототермической терапии композитными наночастицами", - пояснила специалист.
Исследование проводилось на клеточных культурах, что является первой ступенью цикла исследований лекарств и материалов для последующего применения в медицине.
Как сообщили в вузе, коллектив продолжает изучать свойства композитных наночастиц для фототермической терапии рака. В данный момент ученые исследуют частицы схожих составов, но других форм (микродиски, нанотрубки, нанозвезды).
Работа, поддержанная Российским научным фондом, выполнена коллективом БФУ, МИСИС, Томского государственного университета и Российской академии наук, а также университета Белграда (Сербия) и Института химии металлоорганических соединений Национального исследовательского совета Италии.