https://ria.ru/20240827/natsproekty-1968768334.html

Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы

Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы - РИА Новости, 27.08.2024

Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин завершает формирование портфеля национальных проектов на 2025-30 годы. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:26

2024-08-27T15:26

2024-08-27T15:26

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин завершает формирование портфеля национальных проектов на 2025-30 годы. "Мы сегодня завершаем формирование нового портфеля национальных проектов на следующую шестилетку. Первые наработки появились еще в конце прошлого года сразу по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам после определения президентом задач, которые сформулировал в послании Федеральному собранию. А затем в майском указе началось наполнение будущих документов конкретными направлениями деятельности", - сказал Мишустин на стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы. В этом, по его словам, принимали участие как руководители профильных ведомств, так и широчайший круг экспертов. "После проработки были подготовлены 19 проектов. Каждый со своими масштабными целями по дальнейшему развитию нашей страны до конца текущего десятилетия", - добавил Мишустин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин