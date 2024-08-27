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Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы - РИА Новости, 27.08.2024
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15:26 27.08.2024
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Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы
Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы - РИА Новости, 27.08.2024
Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин завершает формирование портфеля национальных проектов на 2025-30 годы. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:26
2024-08-27T15:26
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин завершает формирование портфеля национальных проектов на 2025-30 годы. "Мы сегодня завершаем формирование нового портфеля национальных проектов на следующую шестилетку. Первые наработки появились еще в конце прошлого года сразу по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам после определения президентом задач, которые сформулировал в послании Федеральному собранию. А затем в майском указе началось наполнение будущих документов конкретными направлениями деятельности", - сказал Мишустин на стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы. В этом, по его словам, принимали участие как руководители профильных ведомств, так и широчайший круг экспертов. "После проработки были подготовлены 19 проектов. Каждый со своими масштабными целями по дальнейшему развитию нашей страны до конца текущего десятилетия", - добавил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство завершает формирование портфеля нацпроектов на 2025-30 годы

Мишустин: правительство составляет портфель нацпроектов на 2025-30 годы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин завершает формирование портфеля национальных проектов на 2025-30 годы.
"Мы сегодня завершаем формирование нового портфеля национальных проектов на следующую шестилетку. Первые наработки появились еще в конце прошлого года сразу по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам после определения президентом задач, которые сформулировал в послании Федеральному собранию. А затем в майском указе началось наполнение будущих документов конкретными направлениями деятельности", - сказал Мишустин на стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы.
В этом, по его словам, принимали участие как руководители профильных ведомств, так и широчайший круг экспертов.
"После проработки были подготовлены 19 проектов. Каждый со своими масштабными целями по дальнейшему развитию нашей страны до конца текущего десятилетия", - добавил Мишустин.
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