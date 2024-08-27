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Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 27.08.2024 (обновлено: 11:35 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/naemnik-1968691936.html
Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ
Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ
Американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:28
2024-08-27T11:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Приговором суда Девё заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве, добавив, что он признан виновным в "участии в качестве наёмника в вооруженном конфликте".Установлено, что не ранее сентября 2022 года Девё ради денег приехал на Украину, в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Там он вступил в подразделение и прошел военную подготовку.С сентября 2022 года по февраль 2024 года Девё, выполняя приказы командиров, за деньги участвовал в качестве наемника в боевых действиях против российской армии.В ведомстве добавили, что в ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы, собраны доказательства, которые подтвердили вину фигуранта.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ Девё получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 860 тысячам рублей.
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россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ

Воюющего за ВСУ наемника из США Девё заочно приговорили в РФ к 14 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Приговором суда Девё заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве, добавив, что он признан виновным в "участии в качестве наёмника в вооруженном конфликте".
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Установлено, что не ранее сентября 2022 года Девё ради денег приехал на Украину, в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Там он вступил в подразделение и прошел военную подготовку.
С сентября 2022 года по февраль 2024 года Девё, выполняя приказы командиров, за деньги участвовал в качестве наемника в боевых действиях против российской армии.
В ведомстве добавили, что в ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы, собраны доказательства, которые подтвердили вину фигуранта.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ Девё получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 860 тысячам рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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