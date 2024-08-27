https://ria.ru/20240827/naemnik-1968691936.html

Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ

Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024

Суд вынес приговор американскому наемнику, воюющему на стороне ВСУ

Американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:28

2024-08-27T11:28

2024-08-27T11:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американский наемник Девё Калеб Виктор, воюющий на стороне ВСУ, заочно осужден в России на 14 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Приговором суда Девё заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве, добавив, что он признан виновным в "участии в качестве наёмника в вооруженном конфликте".Установлено, что не ранее сентября 2022 года Девё ради денег приехал на Украину, в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Там он вступил в подразделение и прошел военную подготовку.С сентября 2022 года по февраль 2024 года Девё, выполняя приказы командиров, за деньги участвовал в качестве наемника в боевых действиях против российской армии.В ведомстве добавили, что в ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы, собраны доказательства, которые подтвердили вину фигуранта.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ Девё получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 860 тысячам рублей.

https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия