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В Адыгее за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов МСП - РИА Новости, 27.08.2024
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
18:22 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/msp-1968826240.html
В Адыгее за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов МСП
В Адыгее за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов МСП - РИА Новости, 27.08.2024
В Адыгее за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов МСП
В Республике Адыгея за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:22
2024-08-27T18:22
республика адыгея
поддержка бизнеса
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республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 27 авг – РИА Новости. В Республике Адыгея за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кабмин Адыгеи во вторник проанализировал работу инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. "На сегодня в Республике Адыгея осуществляют деятельность 17,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, и их число за последние 2,5 года выросло на 1,5 тысячи единиц", - говорится в сообщении со ссылкой на данные минэкономразвития республики. По сведениям ведомства, этот сектор обеспечивает занятость 43% от всех занятых в экономике региона. При этом господдержка бизнеса в Адыгее ежегодно растет. За 2023 год ее объем увеличился со 150 миллионов рублей до 318 миллионов рублей. В республике функционирует весь комплекс общероссийских мер поддержки, а также ряд региональных льгот. Инфраструктура поддержки МСП включает в себя предоставление услуг Центром "Мой бизнес", Центром поддержки экспорта, Микрокредитной компанией, Гарантийным фондом и Бизнес-инкубатором. "Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что вся линейка государственной поддержки должна работать слаженно, как единый механизм", - добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240826/byudzhet-1968592261.html
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поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, республика адыгея, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
В Адыгее за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов МСП

В Адыгее за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов МСП

© Фото : Правительство Республики АдыгеяПланерное совещание Кабинета министров Республики Адыгея
Планерное совещание Кабинета министров Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея
Планерное совещание Кабинета министров Республики Адыгея
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МАЙКОП, 27 авг – РИА Новости. В Республике Адыгея за 2,5 года появилось 1,5 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кабмин Адыгеи во вторник проанализировал работу инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.
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26 августа, 18:22
"На сегодня в Республике Адыгея осуществляют деятельность 17,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, и их число за последние 2,5 года выросло на 1,5 тысячи единиц", - говорится в сообщении со ссылкой на данные минэкономразвития республики.
По сведениям ведомства, этот сектор обеспечивает занятость 43% от всех занятых в экономике региона. При этом господдержка бизнеса в Адыгее ежегодно растет. За 2023 год ее объем увеличился со 150 миллионов рублей до 318 миллионов рублей. В республике функционирует весь комплекс общероссийских мер поддержки, а также ряд региональных льгот.
Инфраструктура поддержки МСП включает в себя предоставление услуг Центром "Мой бизнес", Центром поддержки экспорта, Микрокредитной компанией, Гарантийным фондом и Бизнес-инкубатором.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что вся линейка государственной поддержки должна работать слаженно, как единый механизм", - добавляется в пресс-релизе.
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