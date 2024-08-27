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Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве - РИА Новости, 27.08.2024
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15:35 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/moskva-1968771084.html
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве - РИА Новости, 27.08.2024
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве
Москва в последние годы демонстрирует большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества, в том числе благодаря льготам и преференциям для бизнеса,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:35
2024-08-27T15:35
экономика
москва
китай
индия
сергей черемин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва в последние годы демонстрирует большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества, в том числе благодаря льготам и преференциям для бизнеса, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. "Москва демонстрирует в последние годы большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества... Это в том числе благодаря тому, что правительство и региональные муниципалитеты активно поддерживает бизнес-сообщество, предоставляя льготы, преференции для развития бизнеса", - рассказал Черемин в рамках выступления на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. Он добавил, что внешнеэкономическое взаимодействие с Китаем, по статистике таможенного управления, в прошлом году составило около 100 миллиардов долларов. Такие же тенденции внешнеторгового оборота наблюдаются с Индией и другими ключевыми странами БРИКС.
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экономика, москва, китай, индия, сергей черемин, брикс
Экономика, Москва, Китай, Индия, Сергей Черемин, БРИКС
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве

Черемин: Москва демонстрирует успехи во внешнеэкономическом сотрудничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва в последние годы демонстрирует большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества, в том числе благодаря льготам и преференциям для бизнеса, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.
"Москва демонстрирует в последние годы большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества... Это в том числе благодаря тому, что правительство и региональные муниципалитеты активно поддерживает бизнес-сообщество, предоставляя льготы, преференции для развития бизнеса", - рассказал Черемин в рамках выступления на Международном муниципальном форуме стран БРИКС.
Он добавил, что внешнеэкономическое взаимодействие с Китаем, по статистике таможенного управления, в прошлом году составило около 100 миллиардов долларов. Такие же тенденции внешнеторгового оборота наблюдаются с Индией и другими ключевыми странами БРИКС.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Группа БРИКС
1 января, 00:40
 
ЭкономикаМоскваКитайИндияСергей ЧереминБРИКС
 
 
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