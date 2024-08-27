https://ria.ru/20240827/moskva-1968771084.html
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве - РИА Новости, 27.08.2024
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве
Москва в последние годы демонстрирует большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества, в том числе благодаря льготам и преференциям для бизнеса,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:35
2024-08-27T15:35
2024-08-27T15:35
экономика
москва
китай
индия
сергей черемин
брикс
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва в последние годы демонстрирует большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества, в том числе благодаря льготам и преференциям для бизнеса, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. "Москва демонстрирует в последние годы большие успехи в развитии внешнеэкономического сотрудничества... Это в том числе благодаря тому, что правительство и региональные муниципалитеты активно поддерживает бизнес-сообщество, предоставляя льготы, преференции для развития бизнеса", - рассказал Черемин в рамках выступления на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. Он добавил, что внешнеэкономическое взаимодействие с Китаем, по статистике таможенного управления, в прошлом году составило около 100 миллиардов долларов. Такие же тенденции внешнеторгового оборота наблюдаются с Индией и другими ключевыми странами БРИКС.
https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, китай, индия, сергей черемин, брикс
Экономика, Москва, Китай, Индия, Сергей Черемин, БРИКС
Власти Москвы рассказали об успехах во внешнеэкономическом сотрудничестве
Черемин: Москва демонстрирует успехи во внешнеэкономическом сотрудничестве