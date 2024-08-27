Следующим местом для палестинской встречи должна быть Москва, считает посол
Посол Палестины в РФ: Москва не перестала быть потенциальным местом для встреч
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва после целой череды межпалестинских встреч в Пекине не перестала быть потенциальной площадкой для консультаций палестинских фракций, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
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"Нет. Пекин и Москва для нас хорошие друзья, но для нас, я как посол думаю, следующая (встреча -ред.) должна быть в Москве", - сказал Нофаль, отвечая на вопрос, не означает ли проведение в Китае ряда межпалестинских консультаций, что Москва перестала быть площадкой для таких встреч.
Российские официальные лица неоднократно говорили, что Москва всегда открыта для всех палестинцев, отметил посол, подчеркнув, что пока нет информации о возможности и времени проведения встречи с Москве.
В июле в Пекине состоялся диалог по примирению между различными палестинскими фракциям. По его результатам представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства. В Пекине они проводили переговоры и в конце апреля, а до этого, в конце февраля - начале марта, палестинские политические силы встретились в Москве. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП).
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