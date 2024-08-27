https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968685988.html
Молдавская оппозиция раскритиковала политику правящей партии
Молдавская оппозиция раскритиковала политику правящей партии - РИА Новости, 27.08.2024
Молдавская оппозиция раскритиковала политику правящей партии
Власти Молдавии аннулировали за последние четыре года все достижения республики в области демократии, заявили по случаю Дня независимости в Партии "Шанс",... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:58
2024-08-27T10:58
2024-08-27T10:58
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Власти Молдавии аннулировали за последние четыре года все достижения республики в области демократии, заявили по случаю Дня независимости в Партии "Шанс", входящей в оппозиционный блок "Победа". Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа. Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса. "Мы получили 33 года назад право на статус полноправного члена международного сообщества, затем была принята конституция и народ сделал первые шаги в строительстве правового государства. Однако Санду-ПДС (президент Молдавии Майя Санду-правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) аннулировала за последние четыре года все достижения Молдовы в области демократии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Отмечается, что не всегда независимость означает свободу ее граждан. "К сожалению, у нас дефицит политической самостоятельности, благодаря экспериментам либеральных правительств в управлении страной под строгим присмотром их западных наставников. Вы можете себе представить, чтобы лидер Китая отчитывался о проведении реформ иностранным послам или принц Саудовской Аравии, заявляя, что "ЕС с нами" согласовывал каждый шаг с "партнерами"?!" - подчеркивается в сообщении. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
https://ria.ru/20240707/demografiya-1958041056.html
https://ria.ru/20240623/shor-1954859568.html
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в мире, молдавия, китай, саудовская аравия, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Китай, Саудовская Аравия, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
Молдавская оппозиция раскритиковала политику правящей партии
Партия "Шанс": власти Молдавии аннулировали все достижения в области демократии
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Власти Молдавии аннулировали за последние четыре года все достижения республики в области демократии, заявили по случаю Дня независимости в Партии "Шанс", входящей в оппозиционный блок "Победа".
Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа. Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.
"Мы получили 33 года назад право на статус полноправного члена международного сообщества, затем была принята конституция и народ сделал первые шаги в строительстве правового государства. Однако Санду-ПДС (президент Молдавии Майя Санду-правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) аннулировала за последние четыре года все достижения Молдовы в области демократии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Отмечается, что не всегда независимость означает свободу ее граждан.
"К сожалению, у нас дефицит политической самостоятельности, благодаря экспериментам либеральных правительств в управлении страной под строгим присмотром их западных наставников. Вы можете себе представить, чтобы лидер Китая отчитывался о проведении реформ иностранным послам или принц Саудовской Аравии, заявляя, что "ЕС с нами" согласовывал каждый шаг с "партнерами"?!" - подчеркивается в сообщении.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?"
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.