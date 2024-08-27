https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968665144.html

Глава Гагаузии призвала беречь независимость Молдавии

Глава Гагаузии призвала беречь независимость Молдавии - РИА Новости, 27.08.2024

Глава Гагаузии призвала беречь независимость Молдавии

Независимость Молдавии является не только поводом для праздника, ее надо беречь ради лучшего будущего детей, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул по РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:42

2024-08-27T09:42

2024-08-27T09:42

в мире

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Независимость Молдавии является не только поводом для праздника, ее надо беречь ради лучшего будущего детей, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул по случаю Дня независимости республики. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа. "Независимость - это не только праздничная дата, это наша общая ответственность за будущее наших детей и внуков. Это возможность для каждого из нас жить в мире и согласии, гордиться своими корнями и стремиться к лучшему будущему", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее мнению, День независимости символизирует единство и общее желание жить в суверенном, мирном и процветающем государстве. "Именно в рамках независимой Молдовы гагаузы обрели свою автономию и возможность сохранять и развивать родной язык и богатое культурное наследие нашего народа", - добавила глава Гагаузии. Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.

https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968659683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду