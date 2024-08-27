https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968665144.html
Глава Гагаузии призвала беречь независимость Молдавии
Глава Гагаузии призвала беречь независимость Молдавии - РИА Новости, 27.08.2024
Глава Гагаузии призвала беречь независимость Молдавии
Независимость Молдавии является не только поводом для праздника, ее надо беречь ради лучшего будущего детей, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул по РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:42
2024-08-27T09:42
2024-08-27T09:42
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евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Независимость Молдавии является не только поводом для праздника, ее надо беречь ради лучшего будущего детей, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул по случаю Дня независимости республики. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа. "Независимость - это не только праздничная дата, это наша общая ответственность за будущее наших детей и внуков. Это возможность для каждого из нас жить в мире и согласии, гордиться своими корнями и стремиться к лучшему будущему", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее мнению, День независимости символизирует единство и общее желание жить в суверенном, мирном и процветающем государстве. "Именно в рамках независимой Молдовы гагаузы обрели свою автономию и возможность сохранять и развивать родной язык и богатое культурное наследие нашего народа", - добавила глава Гагаузии. Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.
https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968659683.html
https://ria.ru/20240805/moldavija-1964176533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Глава Гагаузии призвала беречь независимость Молдавии
Гуцул призвала беречь независимость Молдавии ради лучшего будущего детей
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Независимость Молдавии является не только поводом для праздника, ее надо беречь ради лучшего будущего детей, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул по случаю Дня независимости республики.
Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа.
"Независимость - это не только праздничная дата, это наша общая ответственность за будущее наших детей и внуков. Это возможность для каждого из нас жить в мире и согласии, гордиться своими корнями и стремиться к лучшему будущему", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
По ее мнению, День независимости символизирует единство и общее желание жить в суверенном, мирном и процветающем государстве.
"Именно в рамках независимой Молдовы гагаузы обрели свою автономию и возможность сохранять и развивать родной язык и богатое культурное наследие нашего народа", - добавила глава Гагаузии.
Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду
не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.