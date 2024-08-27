https://ria.ru/20240827/moldavija-1968846952.html

Эксперт предположил, к чему приведет Молдавию политика Санду

Эксперт предположил, к чему приведет Молдавию политика Санду - РИА Новости, 27.08.2024

Эксперт предположил, к чему приведет Молдавию политика Санду

Молдавия может утратить свою государственность, если будет следовать курсу ныне правящей партии "Действие и солидарность", заявил во вторник кишиневский... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:45

2024-08-27T20:45

2024-08-27T20:45

молдавия

россия

кишинев

майя санду

илан шор

владимир воронин

евразийский экономический союз

снг

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КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. Молдавия может утратить свою государственность, если будет следовать курсу ныне правящей партии "Действие и солидарность", заявил во вторник кишиневский политолог Александр Кориненко. Молдавия отмечает 33 года со дня провозглашения независимости. В этом году праздник проходит на фоне политического спора о геополитическом векторе. Правящая в стране партия "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является действующий президент Майя Санду, выступает за интеграцию в Евросоюз. В то время как их оппоненты, среди которых блок "Победа" Илана Шора, Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина и Партия социалистов бывшего молдавского лидера Игоря Додона, выступают за сотрудничество с Россией и странами ЕАЭС. "Сохранить молдавскую государственность и суверенитет страны может только национально-ориентированный политик во главе Молдавии, который, в отличие от действующих властей, сможет проводить независимую политику. Сегодня есть спрос на синтез опыта и молодости. Поэтому тот лидер, который сможет это синтезировать, должен стоять во главе страны, должен консолидировать общество", - отметил Кориненко в видеокомментарии для молдавских СМИ. Говоря о геополитическом выборе для Молдавии, эксперт высказал мнение, что у страны сложилась своя историческая миссия - оставаться мостом между Западом и Востоком. В мае 2023 года по инициативе президента Молдавии Санду в Кишиневе прошла "Национальная ассамблея", которая, по задумке властей, должна была продемонстрировать полную народную поддержку курса на евроинтеграцию страны. Однако большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные в середине марта текущего года Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

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молдавия, россия, кишинев, майя санду, илан шор, владимир воронин, евразийский экономический союз, снг, в мире