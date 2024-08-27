https://ria.ru/20240827/mintsifry-1968779395.html

В Минцифры рассказали о работе по созданию решений для телерадиовещания

В Минцифры рассказали о работе по созданию решений для телерадиовещания - РИА Новости, 27.08.2024

В Минцифры рассказали о работе по созданию решений для телерадиовещания

Энтузиасты в сфере разработок российских программ для телерадиовещания продолжают работу по созданию отечественных решений, делая отрасль менее... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:59

2024-08-27T15:59

2024-08-27T15:59

экономика

технологии

москва

алексей земский

александр афанасьев

нтв (телеканал)

вгтрк

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Энтузиасты в сфере разработок российских программ для телерадиовещания продолжают работу по созданию отечественных решений, делая отрасль менее импортозависимой, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Во вторник, 27 августа, на выставке телерадиовещательных и медиа-технологий NATEXPO 2024 проходит демо-день индустриального центра компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание", в рамках которого участники представят 14 докладов о новых разработках отечественных компаний-производителей в сфере телерадиовещания. "Энтузиасты и патриоты, не побоюсь этого слова, давно уже поняли, что такая высокая зависимость от импорта в такой важной отрасли (телерадиовещание - ред.) - это большие риски, это неправильно. И начали, лет за 10 уже до сегодняшнего дня, наверное, и даже раньше, работу по тому, чтобы, несмотря на все препоны, несмотря на отсутствие на тот момент спроса, запустить процессы выработки и разработки отечественных решений", - сказала Ларина в ходе демо-дня ИЦК "Телерадиовещание". По её словам, сегодня все больше компаний стремятся принять участие в демо-дне ИЦК "Телерадиовещание", где представляются новые отечественные разработки программ для телерадиовещания, чтобы поделиться своими проектами. "Это то, что я как раз хотела сказать, что особенно приятно, то, что мы видим по тому, как продвигаются демо-дни, что сработал вот этот эффект импульса, который и должен был дать вот этот правительственный проект. Что вызвало это интерес и разработчиков, и вызвало и рост потенциального спроса. И мы видим, что больше и больше компаний хотят принимать участие в демо-дне с новыми разработками. И это не только центральные компании из Москвы и Петербурга", - добавила Ларина. Генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский, посетив демо-день, положительно отметил факт появления в списке участников новых компаний, которые далее потенциально смогут профессионально мотивировать уже опытных разработчиков. "Посмотрев списки компаний, которые решили сегодня представить свои разработки на ваш суд, очень приятно. Очень приятно, появляются абсолютно новые компании, появляются разработки, которые, наверное, будут подталкивать и тех, кто уже зашел на этот путь и занимается вовсю", - заявил Земский. В свою очередь, руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК Александр Афанасьев отметил, что при участии в демо-дне важно не столько разработать и презентовать софт, сколько удачно внедрить его в телерадиопроект. "Просто так разрабатывать софт… это все бессмысленно, если не будет внедрено. Это все красиво и хорошо, не только на бумаге, но и чисто на выставке. Но до тех пор, пока вы не внедрите эту историю, пока творец не обрадуется тому, что вы внедрили, это будет красивым демо", - сказал Афанасьев.

https://ria.ru/20240320/teleradioveschanie-1934563229.html

https://ria.ru/20231026/utilsbor-1905416925.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, москва, алексей земский, александр афанасьев , нтв (телеканал), вгтрк