https://ria.ru/20240827/mer-1968831584.html
Россиянин, ставший мэром в Колумбии, рассказал о долгах города
Россиянин, ставший мэром в Колумбии, рассказал о долгах города - РИА Новости, 27.08.2024
Россиянин, ставший мэром в Колумбии, рассказал о долгах города
Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что при его вступлении в должность в РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:52
2024-08-27T18:52
2024-08-27T22:49
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что при его вступлении в должность в наследство от предыдущего получил долги на 93 миллиарда песо (около 2.1 миллиарда рублей), из которых отдать удалось около четверти. Краснов, который более 10 лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий на 10 и более процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости он ранее рассказывал, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях. "Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит - 93 миллиарда песо, которые нам придется отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году - 27. То есть большая нагрузка на бюджет", - сказал собеседник. Он добавил, что также столкнулся с раздутым административным аппаратом из-за проведенной в городе муниципальной реформы. "Я в начале боялся, что где-то в ноябре (2024 года) у меня зарплату не хватит (платить). Но сейчас мы перетрясли бюджет, посмотрели, подвинули оттуда-сюда, и с этим проблем не будет", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20240123/mer-1923079267.html
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колумбия, в мире
Россиянин, ставший мэром в Колумбии, рассказал о долгах города
Россиянин Краснов, ставший мэром Тунхи, заявил о долгах на 93 миллиарда песо
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что при его вступлении в должность в наследство от предыдущего получил долги на 93 миллиарда песо (около 2.1 миллиарда рублей), из которых отдать удалось около четверти.
Краснов, который более 10 лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий на 10 и более процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости он ранее рассказывал, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях.
«
"Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит - 93 миллиарда песо, которые нам придется отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году - 27. То есть большая нагрузка на бюджет", - сказал собеседник.
Он добавил, что также столкнулся с раздутым административным аппаратом из-за проведенной в городе муниципальной реформы.
"Я в начале боялся, что где-то в ноябре (2024 года) у меня зарплату не хватит (платить). Но сейчас мы перетрясли бюджет, посмотрели, подвинули оттуда-сюда, и с этим проблем не будет", - сказал собеседник.