https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
Медведев высказался о целях СВО
Медведев высказался о целях СВО - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев высказался о целях СВО
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев убежден, что у России есть все возможности и силы, чтобы достичь целей СВО,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:02
2024-08-27T20:02
2024-08-27T20:52
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев убежден, что у России есть все возможности и силы, чтобы достичь целей СВО, которые меняются в соответствии с реальным положением дел "на земле". "В настоящий момент у нас есть все возможности для того, чтобы этих целей, заявленных президентом, по спецоперации достичь. Эти цели тоже продвигаются вперёд", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня. Он пояснил, что когда СВО только начиналась, было определённое понимание того, что произошло в результате распада СССР, в результате попыток затянуть Украину в НАТО. "А сейчас это уже несколько иные цели, включая реальные последствия "на земле", к которым вы имеете прямое отношение. У нас появилось четыре новых субъекта федерации. Это для страны хорошо, потому что это наша земля. Но мы должны понимать, что их придётся защищать. Уверен что силы у нас для этого есть", - подчеркнул зампред Совбеза.
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россия, ссср, украина, дмитрий медведев, единая россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, СССР, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия, НАТО
Медведев высказался о целях СВО
Медведев: у России есть все возможности и силы для достижения целей СВО
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев убежден, что у России есть все возможности и силы, чтобы достичь целей СВО, которые меняются в соответствии с реальным положением дел "на земле".
"В настоящий момент у нас есть все возможности для того, чтобы этих целей, заявленных президентом, по спецоперации достичь. Эти цели тоже продвигаются вперёд", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
Он пояснил, что когда СВО только начиналась, было определённое понимание того, что произошло в результате распада СССР
, в результате попыток затянуть Украину
в НАТО
.
"А сейчас это уже несколько иные цели, включая реальные последствия "на земле", к которым вы имеете прямое отношение. У нас появилось четыре новых субъекта федерации. Это для страны хорошо, потому что это наша земля. Но мы должны понимать, что их придётся защищать. Уверен что силы у нас для этого есть", - подчеркнул зампред Совбеза.