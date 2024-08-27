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СВО изменила всю военную науку и практику, заявил Медведев
СВО изменила всю военную науку и практику, заявил Медведев - РИА Новости, 27.08.2024
СВО изменила всю военную науку и практику, заявил Медведев
Специальная военная операция изменила всю военную науку и практику, появились новые виды вооружения и способы ведения боев - "война все перевернула", заявил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:56
2024-08-27T19:56
2024-08-27T20:44
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специальная военная операция изменила всю военную науку и практику, появились новые виды вооружения и способы ведения боев - "война все перевернула", заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Во вторник он встретился с участниками спецоперации, которые стали кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня. "Когда началась специальная военная операция - вы это знаете больше, чем кто бы то ни было, - у нас представления о тактике ведения военных действий были совсем иные, нежели сегодня. Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий. И это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно", - отметил Медведев, общаясь с участниками СВО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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единая россия, дмитрий медведев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
СВО изменила всю военную науку и практику, заявил Медведев
Медведев: СВО изменила всю военную науку и практику, появилось новое вооружение
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специальная военная операция изменила всю военную науку и практику, появились новые виды вооружения и способы ведения боев - "война все перевернула", заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во вторник он встретился с участниками спецоперации, которые стали кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
"Когда началась специальная военная операция - вы это знаете больше, чем кто бы то ни было, - у нас представления о тактике ведения военных действий были совсем иные, нежели сегодня. Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий. И это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно", - отметил Медведев, общаясь с участниками СВО.