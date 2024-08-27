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Медведев рассказал о миграционной проблеме в России - РИА Новости, 27.08.2024
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19:29 27.08.2024 (обновлено: 20:23 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968836382.html
Медведев рассказал о миграционной проблеме в России
Медведев рассказал о миграционной проблеме в России - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев рассказал о миграционной проблеме в России
У миграционной проблемы нет простого решения, страна должна иметь трудовые ресурсы, но все, кто приезжают, должны жить по российским правилам, заявил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:29
2024-08-27T20:23
россия
дмитрий медведев
единая россия
политика
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. У миграционной проблемы нет простого решения, страна должна иметь трудовые ресурсы, но все, кто приезжают, должны жить по российским правилам, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Здесь нет очень простого решения, типа выгнать всех к чертовой матери. Невозможно. Потому что страна должна все-таки иметь трудовые ресурсы самые разные. С другой стороны – все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам, они должны чувствовать себя частью страны", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня. Он отметил, что приехавшие в Россию должны понимать историю страны, владеть языком, правильно себя вести и не навязывать свои собственные порядки. "К ним тоже нужно относиться с определенным уважением, но тем не менее они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь, в наш быт, в противном случае их будут отторгать и будут бесконечные конфликты", - отметил Медведев. Также он подчеркнул, что нужно моментально избавляться от тех, кто правил не соблюдает. "Не какие-то испытательные сроки им давать, а: "Не сделал? Пошел вон". Это, кстати, практика и других стран", - добавил Медведев.На встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, отвечая на вопрос о миграционной проблеме, Медведев отметил, что для ее решения нужно учитывать конкретную ситуацию, которая сложилась в конкретном регионе, поскольку она не может решаться абстрактно."Проблема сложная, наши люди требуют ее решения, и оно должно быть найдено", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика
Медведев рассказал о миграционной проблеме в России

Медведев: у миграционной проблемы в РФ нет простого решения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. У миграционной проблемы нет простого решения, страна должна иметь трудовые ресурсы, но все, кто приезжают, должны жить по российским правилам, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Здесь нет очень простого решения, типа выгнать всех к чертовой матери. Невозможно. Потому что страна должна все-таки иметь трудовые ресурсы самые разные. С другой стороны – все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам, они должны чувствовать себя частью страны", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Он отметил, что приехавшие в Россию должны понимать историю страны, владеть языком, правильно себя вести и не навязывать свои собственные порядки.
"К ним тоже нужно относиться с определенным уважением, но тем не менее они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь, в наш быт, в противном случае их будут отторгать и будут бесконечные конфликты", - отметил Медведев.
Также он подчеркнул, что нужно моментально избавляться от тех, кто правил не соблюдает.
"Не какие-то испытательные сроки им давать, а: "Не сделал? Пошел вон". Это, кстати, практика и других стран", - добавил Медведев.
На встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, отвечая на вопрос о миграционной проблеме, Медведев отметил, что для ее решения нужно учитывать конкретную ситуацию, которая сложилась в конкретном регионе, поскольку она не может решаться абстрактно.
"Проблема сложная, наши люди требуют ее решения, и оно должно быть найдено", - сказал Медведев.
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