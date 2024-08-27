https://ria.ru/20240827/medvedev-1968833189.html

YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев

YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев - РИА Новости, 27.08.2024

YouTube полностью зачищает российские ресурсы, заявил Медведев

Ряд социальных сетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищают ресурсы России, а ресурсы её врагов продвигают, заявил... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:00

2024-08-27T19:00

2024-08-27T19:27

россия

youtube

в мире

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ряд социальных сетей и других источников, в том числе YouTube, ведут себя некрасиво, полностью зачищают ресурсы России, а ресурсы её врагов продвигают, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО."Что касается ряда социальных сетей и источников, где создана неблагоприятная для нас атмосфера, вот упомянутый вами YouTube, то они действительно себя ведут очень некрасиво. Они полностью зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов и наших врагов - скажем прямо - продвигают. Ну, это неправильно. Мы им неоднократно говорили: "Ну, вы все-таки баланс какой-то держите". Но нет", - заявил Медведев.В ограничениях работы YouTube ничего хорошего нет, однако враждебные действия против России недопустимы, заявил он."Отсюда государственные решения, связанные с тем, что если не исполняются наши пожелания, то в этом случае приходится принимать уже какие-то ограничительные меры. Честно сказать, это не очень хорошо... Потому что чем больше источников информации, тем лучше. Но когда это носит откровенно враждебный характер - это недопустимо", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатам от" ЕР" на выборах разного уровня.

https://ria.ru/20240815/youtube-1966443422.html

https://ria.ru/20240808/avitoe-1965072652.html

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россия, youtube, в мире, дмитрий медведев, единая россия