https://ria.ru/20240827/medvedev--1968829314.html

Медведев назвал победу на СВО главной задачей России

Медведев назвал победу на СВО главной задачей России - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев назвал победу на СВО главной задачей России

Важнее задачи, чем победа в специальной военной операции, в России сейчас нет, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:41

2024-08-27T18:41

2024-08-27T20:25

россия

единая россия

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Важнее задачи, чем победа в специальной военной операции, в России сейчас нет, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Сейчас важнее задачи, чем победа в СВО, у страны нет", - сказал Медведев на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, единая россия, дмитрий медведев