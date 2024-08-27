https://ria.ru/20240827/medvedev--1968829314.html
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России
Важнее задачи, чем победа в специальной военной операции, в России сейчас нет, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:41
2024-08-27T18:41
2024-08-27T20:25
россия
единая россия
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Важнее задачи, чем победа в специальной военной операции, в России сейчас нет, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Сейчас важнее задачи, чем победа в СВО, у страны нет", - сказал Медведев на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, единая россия, дмитрий медведев
Россия, Единая Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России
Медведев на встрече с участниками СВО назвал победу главной задачей РФ