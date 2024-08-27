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Медведев назвал победу на СВО главной задачей России - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 27.08.2024 (обновлено: 20:25 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/medvedev--1968829314.html
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России
Важнее задачи, чем победа в специальной военной операции, в России сейчас нет, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:41
2024-08-27T20:25
россия
единая россия
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Важнее задачи, чем победа в специальной военной операции, в России сейчас нет, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Сейчас важнее задачи, чем победа в СВО, у страны нет", - сказал Медведев на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, единая россия, дмитрий медведев
Россия, Единая Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев
Медведев назвал победу на СВО главной задачей России

Медведев на встрече с участниками СВО назвал победу главной задачей РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Важнее задачи, чем победа в специальной военной операции, в России сейчас нет, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Сейчас важнее задачи, чем победа в СВО, у страны нет", - сказал Медведев на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
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