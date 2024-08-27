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На Мальдивах заявили о попытке госпереворота - РИА Новости, 27.08.2024
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18:08 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/maldivy-1968820185.html
На Мальдивах заявили о попытке госпереворота
На Мальдивах заявили о попытке госпереворота - РИА Новости, 27.08.2024
На Мальдивах заявили о попытке госпереворота
Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке государственного переворота на фоне решения местного банка прекратить зарубежные транзакции при помощи карт,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:08
2024-08-27T18:08
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке государственного переворота на фоне решения местного банка прекратить зарубежные транзакции при помощи карт, привязанных к счетам в мальдивских руфиях, сообщает местное издание Edition. По информации издания, банк решил приостановить зарубежные транзакции при помощи карт, привязанных к счетам в местной валюте. Впоследствии это решение было отменено, согласно финорганизации, по совету центробанка страны. "Это... безусловно, было попыткой госпереворота", - приводит Edition слова президента. Глава государства указал на то, что был против подобной меры со стороны банка. Муиззу также напомнил, что в совете директоров банка на данный момент большинство председателей не назначалось правительством. Издание отмечает, что полиция начала расследование возможной попытки госпереворота. По данным правоохранителей, банк принял такое решение в то же время, когда группа политиков проводила пресс-конференцию, посвященную финансовой ситуации в стране. Полиция также указала на то, что тогда же в соцсетях через бот-аккаунты стали распространяться призывы устроить беспорядки и свергнуть власть.
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в мире, мальдивы
В мире, Мальдивы
На Мальдивах заявили о попытке госпереворота

Президент Мальдив заявил о попытке госпереворота из-за ограничения транзакций

© iStock.com / niromaksВид на Мале, Мальдивы
Вид на Мале, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© iStock.com / niromaks
Вид на Мале, Мальдивы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке государственного переворота на фоне решения местного банка прекратить зарубежные транзакции при помощи карт, привязанных к счетам в мальдивских руфиях, сообщает местное издание Edition.
По информации издания, банк решил приостановить зарубежные транзакции при помощи карт, привязанных к счетам в местной валюте. Впоследствии это решение было отменено, согласно финорганизации, по совету центробанка страны.
"Это... безусловно, было попыткой госпереворота", - приводит Edition слова президента.
Глава государства указал на то, что был против подобной меры со стороны банка. Муиззу также напомнил, что в совете директоров банка на данный момент большинство председателей не назначалось правительством.
Издание отмечает, что полиция начала расследование возможной попытки госпереворота. По данным правоохранителей, банк принял такое решение в то же время, когда группа политиков проводила пресс-конференцию, посвященную финансовой ситуации в стране. Полиция также указала на то, что тогда же в соцсетях через бот-аккаунты стали распространяться призывы устроить беспорядки и свергнуть власть.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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