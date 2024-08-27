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Кандидат в премьеры от левых обвинила Макрона в отказе от демократии - РИА Новости, 27.08.2024
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13:43 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/makron-1968729575.html
Кандидат в премьеры от левых обвинила Макрона в отказе от демократии
Кандидат в премьеры от левых обвинила Макрона в отказе от демократии - РИА Новости, 27.08.2024
Кандидат в премьеры от левых обвинила Макрона в отказе от демократии
Кандидат на пост премьер-министра от коалиции левых "Новый народный фронт" Люси Касте в эфире радиостанции France Inter назвала отказом от демократии решение... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:43
2024-08-27T13:43
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра от коалиции левых "Новый народный фронт" Люси Касте в эфире радиостанции France Inter назвала отказом от демократии решение президента Франции Эммануэля Макрона не допустить участия победивших на парламентских выборах левых в формировании правительства. "Я считаю, что это отказ от демократии. Я считаю, что решение президента Макрона на соответствует принципам конституции и принципам демократии. Мне кажется, что это внушает беспокойство. И да, я призываю всех объединиться и выступить против", - сказала Касте. Касте также напомнила, что 34 из 168 депутатов от президентской коалиции смогли избраться в парламент благодаря тому, что члены левой коалиции "Новый народный фронт" (ННФ) сняли свои кандидатуры со второго тура выборов по просьбе Макрона. По словам Касте, в ходе консультации в пятницу президент признал помощь левых во время прошедших выборов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия ННФ в формируемом правительстве несмотря на то, что коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. В понедельник после консультации с президентом глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что их партия выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции, а лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание нижней палаты, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия правительству и премьеру сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе. После решения президента лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию". На внеочередных выборах в парламент второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240827/frantsiya-1968637516.html
https://ria.ru/20240826/makron-1968627392.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Кандидат в премьеры от левых обвинила Макрона в отказе от демократии

Левые во Франции назвали недопуск к формированию правительства недемократичным

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра от коалиции левых "Новый народный фронт" Люси Касте в эфире радиостанции France Inter назвала отказом от демократии решение президента Франции Эммануэля Макрона не допустить участия победивших на парламентских выборах левых в формировании правительства.
"Я считаю, что это отказ от демократии. Я считаю, что решение президента Макрона на соответствует принципам конституции и принципам демократии. Мне кажется, что это внушает беспокойство. И да, я призываю всех объединиться и выступить против", - сказала Касте.
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Касте также напомнила, что 34 из 168 депутатов от президентской коалиции смогли избраться в парламент благодаря тому, что члены левой коалиции "Новый народный фронт" (ННФ) сняли свои кандидатуры со второго тура выборов по просьбе Макрона. По словам Касте, в ходе консультации в пятницу президент признал помощь левых во время прошедших выборов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия ННФ в формируемом правительстве несмотря на то, что коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны.
Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.
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В понедельник после консультации с президентом глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что их партия выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции, а лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание нижней палаты, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия правительству и премьеру сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе.
После решения президента лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию".
На внеочередных выборах в парламент второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
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Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание парламента
26 августа, 15:19
 
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