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"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html
"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины
"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины - РИА Новости, 27.08.2024
"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины
Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев направил свои лучшие войска на гибель в Курскую область, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:48
2024-08-27T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
украина
россия
вооруженные силы рф
курская область
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев направил свои лучшие войска на гибель в Курскую область, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они (украинские военные. — Прим. ред.) прибыли с линии фронта в Донбассе, которая сейчас более проницаема, чем когда-либо, что дает русским карт-бланш на продвижение вперед", — считает он.Аналитик назвал безумием саму мысль о том, что ВСУ смогут удержать значительную часть российской территории и не быть уничтоженными."Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель", — уверен Макговерн.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240827/germaniya-1968750817.html
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в мире, сша, нато, украина, россия, вооруженные силы рф, курская область, вооруженные силы украины, донбасс, днр, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Курская область, Вооруженные силы Украины, Донбасс, ДНР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины

Макговерн: ВСУ дали России карт-бланш, пожертвовав лучшими войсками в Курщине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев направил свои лучшие войска на гибель в Курскую область, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они (украинские военные. — Прим. ред.) прибыли с линии фронта в Донбассе, которая сейчас более проницаема, чем когда-либо, что дает русским карт-бланш на продвижение вперед", — считает он.
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Аналитик назвал безумием саму мысль о том, что ВСУ смогут удержать значительную часть российской территории и не быть уничтоженными.
«
"Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель", — уверен Макговерн.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОУкраинаРоссияВооруженные силы РФКурская областьВооруженные силы УкраиныДонбассДНРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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