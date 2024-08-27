https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html

"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины

"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины - РИА Новости, 27.08.2024

"Лучшие войска": в США испугались безумного шага Украины

Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев направил свои лучшие войска на гибель в Курскую область, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:48

2024-08-27T16:48

2024-08-27T16:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев направил свои лучшие войска на гибель в Курскую область, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они (украинские военные. — Прим. ред.) прибыли с линии фронта в Донбассе, которая сейчас более проницаема, чем когда-либо, что дает русским карт-бланш на продвижение вперед", — считает он.Аналитик назвал безумием саму мысль о том, что ВСУ смогут удержать значительную часть российской территории и не быть уничтоженными."Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель", — уверен Макговерн.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240827/germaniya-1968750817.html

https://ria.ru/20240827/ssha-1968773894.html

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курская область

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