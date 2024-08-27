https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html
Лукашенко рассказал о призывах перейти на сторону Украины
Лукашенко рассказал о призывах перейти на сторону Украины - РИА Новости, 27.08.2024
Лукашенко рассказал о призывах перейти на сторону Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получает советы отказаться от сотрудничества с Россией и начать воевать на стороне Украины. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:08
2024-08-27T13:08
2024-08-27T17:05
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МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получает советы отказаться от сотрудничества с Россией и начать воевать на стороне Украины. "Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем", — приводит слова Лукашенко белорусское агентство БелТА. По словам президента, Белоруссия не может принять поступающие ей предложения "на 99%". "Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы — это мои вопросы. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами", — сказал глава государства. Белоруссия переживает сложный период переориентации с Запада на Восток, заявил Лукашенко ранее во вторник на Республиканском педагогическом совете в Минске. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций в отношении Белоруссии наступил из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967193623.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, НАТО
Лукашенко рассказал о призывах перейти на сторону Украины
Лукашенко заявил, что ему советуют отказаться от РФ и воевать на стороне Украины
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получает советы отказаться от сотрудничества с Россией и начать воевать на стороне Украины.
"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем", — приводит слова Лукашенко белорусское агентство БелТА.
По словам президента, Белоруссия не может принять поступающие ей предложения "на 99%".
"Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы — это мои вопросы. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами", — сказал глава государства.
Белоруссия переживает сложный период переориентации с Запада на Восток, заявил Лукашенко ранее во вторник на Республиканском педагогическом совете в Минске.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций в отношении Белоруссии наступил из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.