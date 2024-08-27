Рейтинг@Mail.ru
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/litva-1968691579.html
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом - РИА Новости, 27.08.2024
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом
Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:26
2024-08-27T11:26
литва
калининград
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797291102_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_35dc082031da65ba463c65b336f327d3.jpg
КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни. "Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще. Неритмично работают на протяжении последнего времени", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что официальных объяснений от литовской стороны нет. "Захотели - замедлили работу, захотели - ускорились. В течение суток такая ситуация может меняться несколько раз", - уточнили в пресс-службе. По информации Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html
https://ria.ru/20240816/kaliningrad-1966638537.html
литва
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797291102_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8ebf82655d9fcff003e92f286a96eec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, калининград, в мире, россия
Литва, Калининград, В мире, Россия
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом

Очередь на границе с Калининградом растет из-за замедления работы таможни

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.
"Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще. Неритмично работают на протяжении последнего времени", - сказали в пресс-службе.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности
5 июня, 17:57
Собеседница агентства отметила, что официальных объяснений от литовской стороны нет.
"Захотели - замедлили работу, захотели - ускорились. В течение суток такая ситуация может меняться несколько раз", - уточнили в пресс-службе.
По информации Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
Пункт пропуска Мамоново-2 — Гжехотки на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом
16 августа, 16:43
 
ЛитваКалининградВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала