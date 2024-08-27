https://ria.ru/20240827/litva-1968691579.html
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом - РИА Новости, 27.08.2024
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом
Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:26
2024-08-27T11:26
2024-08-27T11:26
литва
калининград
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797291102_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_35dc082031da65ba463c65b336f327d3.jpg
КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни. "Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще. Неритмично работают на протяжении последнего времени", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что официальных объяснений от литовской стороны нет. "Захотели - замедлили работу, захотели - ускорились. В течение суток такая ситуация может меняться несколько раз", - уточнили в пресс-службе. По информации Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html
https://ria.ru/20240816/kaliningrad-1966638537.html
литва
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797291102_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8ebf82655d9fcff003e92f286a96eec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, калининград, в мире, россия
Литва, Калининград, В мире, Россия
Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом
Очередь на границе с Калининградом растет из-за замедления работы таможни
КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни.
"Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще. Неритмично работают на протяжении последнего времени", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что официальных объяснений от литовской стороны нет.
"Захотели - замедлили работу, захотели - ускорились. В течение суток такая ситуация может меняться несколько раз", - уточнили в пресс-службе.
По информации Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа.
Ранее Росгранстрой
отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.