https://ria.ru/20240827/litva-1968691579.html

Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом

Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом - РИА Новости, 27.08.2024

Литва замедлила работу таможни на границе с Калининградом

Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:26

2024-08-27T11:26

2024-08-27T11:26

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КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Литовская таможня замедлила работу и делает перерывы в приеме грузовиков, очередь на границе с Калининградом растет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни. "Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще. Неритмично работают на протяжении последнего времени", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что официальных объяснений от литовской стороны нет. "Захотели - замедлили работу, захотели - ускорились. В течение суток такая ситуация может меняться несколько раз", - уточнили в пресс-службе. По информации Telegram-канала многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html

https://ria.ru/20240816/kaliningrad-1966638537.html

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