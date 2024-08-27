https://ria.ru/20240827/lavrov-1968759652.html

Россия выступает за обеспечение безопасности в Красном море, заявил Лавров

Россия выступает за обеспечение безопасности в Красном море, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024

Россия выступает за обеспечение безопасности в Красном море, заявил Лавров

Россия выступает за обеспечение безопасности морского судоходства в Красном море и за возобновление политического процесса в Йемене, заявил министр иностранных... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:01

2024-08-27T15:01

2024-08-27T15:09

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия выступает за обеспечение безопасности морского судоходства в Красном море и за возобновление политического процесса в Йемене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Ансар Алла" (правящее на севере Йемена движение, хуситы - ред.), которая контролирует Сану и значительную часть территории Йемена, объявила о том, что в ответ на действия Израиля в Красном море и в Аденском проливе будет установлен специальный режим, который направлен на то, чтобы возбранять проход судов с грузами для Израиля. Мы убеждены, что такие действия создают серьёзные угрозы безопасности, морскому судоходству, выступаем за то, чтобы обеспечить такую безопасность", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой йеменского внешнеполитического ведомства Шайа Мохсеном аз-Зиндани. При этом Москва не может согласиться с действиями США и Великобритании, которые развернули силовую акцию против Йемена, нанося ракетно-бомбовые удары по территории этого государства и тем самым дополнительно обостряя обстановку, добавил глава МИД России. "Мы за то, чтобы возвращаться за стол переговоров, мы приветствовали бы возобновление посреднических усилий Саудовской Аравии, Султаната Оман, ОАЭ и, конечно же, специального посланника генерального секретаря ООН, господина Грундберга, усилия, направленные на то, чтобы вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло", - отметил Лавров. В свою очередь, глава МИД Йемена отметил, что на Ближнем Востоке происходит "неестественная эскалация", из-за чего регион "может скатиться в пропасть". "Я полагаю, что Россия может играть эффективную роль в урегулировании эскалации", - сказал аз-Зиндани.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Движение также призвало другие страны не приближаться к таким судам в море и отозвать с них свои экипажи. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают корабли других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240819/ofis-1967191677.html

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в мире, красное море, йемен, россия, сергей лавров, ансар алла, оон