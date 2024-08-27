https://ria.ru/20240827/lavrov-1968751957.html
Россия считает, что прекращение огня в Газе нужно не всем, заявил Лавров
Россия считает, что прекращение огня в Газе нужно не всем, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
Россия считает, что прекращение огня в Газе нужно не всем, заявил Лавров
Москва считает, что прекращение огня в секторе Газа нужно "не всем", некоторым, напротив, кажется необходимым продолжать боевые действия, заявил министр... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:45
2024-08-27T14:45
2024-08-27T14:45
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва считает, что прекращение огня в секторе Газа нужно "не всем", некоторым, напротив, кажется необходимым продолжать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Создается устойчивое впечатление, что не всем необходимо прекращение огня, и даже больше - некоторым участникам этого процесса просто необходимо продолжать боевые действия, сохранять ситуацию в насильственном состоянии в расчете на перемены в политическом ландшафте", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей аз-Зиндани. В частности, Лавров отметил, что в Израиле хотят дождаться президентских выборов в США в надежде, что это событие "снимет тяжесть давления на Израиль со стороны мирового сообщества" по поводу необходимости прекращения операции в секторе Газа. В свою очередь, аз-Зиндани отметил, что эскалация ситуации в Газе негативно сказывается на всем регионе, в том числе на ситуации в Йемене и действиях хуситов, обстреливающих суда в Красном море. По его словам, хуситы своими шагами не помогут решению кризиса в Газе, при этом для Йемена, добавил он, палестинская проблема занимает центральное место. Новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана аль-Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта. СМИ сообщили, что переговоры в Каире закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников. Стороны переговоров о прекращении огня в секторе Газа по итогам встречи в Каире 25 августа продолжат обсуждения в ближайшие дни, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20240827/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, йемен, каир (город), уильям бернс, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Йемен, Каир (город), Уильям Бернс, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия считает, что прекращение огня в Газе нужно не всем, заявил Лавров
Лавров: РФ считает, что остановка огня в Газе нужна не всем, кто-то хочет войны