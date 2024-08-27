https://ria.ru/20240827/lavrov-1968751957.html

Россия считает, что прекращение огня в Газе нужно не всем, заявил Лавров

Россия считает, что прекращение огня в Газе нужно не всем, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024

Россия считает, что прекращение огня в Газе нужно не всем, заявил Лавров

Москва считает, что прекращение огня в секторе Газа нужно "не всем", некоторым, напротив, кажется необходимым продолжать боевые действия, заявил министр... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:45

2024-08-27T14:45

2024-08-27T14:45

в мире

израиль

йемен

каир (город)

уильям бернс

сергей лавров

центральное разведывательное управление (цру)

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва считает, что прекращение огня в секторе Газа нужно "не всем", некоторым, напротив, кажется необходимым продолжать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Создается устойчивое впечатление, что не всем необходимо прекращение огня, и даже больше - некоторым участникам этого процесса просто необходимо продолжать боевые действия, сохранять ситуацию в насильственном состоянии в расчете на перемены в политическом ландшафте", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей аз-Зиндани. В частности, Лавров отметил, что в Израиле хотят дождаться президентских выборов в США в надежде, что это событие "снимет тяжесть давления на Израиль со стороны мирового сообщества" по поводу необходимости прекращения операции в секторе Газа. В свою очередь, аз-Зиндани отметил, что эскалация ситуации в Газе негативно сказывается на всем регионе, в том числе на ситуации в Йемене и действиях хуситов, обстреливающих суда в Красном море. По его словам, хуситы своими шагами не помогут решению кризиса в Газе, при этом для Йемена, добавил он, палестинская проблема занимает центральное место. Новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана аль-Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта. СМИ сообщили, что переговоры в Каире закончились без соглашения, Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников. Стороны переговоров о прекращении огня в секторе Газа по итогам встречи в Каире 25 августа продолжат обсуждения в ближайшие дни, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240827/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240824/khamas-1968245396.html

израиль

йемен

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, каир (город), уильям бернс, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году