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Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 27.08.2024 (обновлено: 13:54 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/lavrov-1968735524.html
Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow
Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024
Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow
Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:53
2024-08-27T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
санкт-петербург
сергей лавров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это шантаж. Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
украина
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в мире, украина, москва, санкт-петербург, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow

Лавров назвал требование Киева разрешить применять ракеты Storm Shadow шантажом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это шантаж. Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваСанкт-ПетербургСергей Лавров
 
 
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