https://ria.ru/20240827/lavrov-1968735524.html

Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow

Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024

Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow

Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:53

2024-08-27T13:53

2024-08-27T13:54

специальная военная операция на украине

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украина

москва

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это шантаж. Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, москва, санкт-петербург, сергей лавров