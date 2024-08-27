https://ria.ru/20240827/lavrov-1968735524.html
Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow
Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow - РИА Новости, 27.08.2024
Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow
Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:53
2024-08-27T13:53
2024-08-27T13:54
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Требования Украины к Западу дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это шантаж. Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Киев хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, чтобы создать потенциальную угрозу Москве, однако США не поддержали этот рискованный план.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров прокомментировал требования Киева от Запада по Storm Shadow
Лавров назвал требование Киева разрешить применять ракеты Storm Shadow шантажом