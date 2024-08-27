https://ria.ru/20240827/lavrov-1968729486.html

Россия ждет ответа Франции на ноту по задержанию Дурова, заявил Лавров

Россия ждет ответа Франции на ноту по задержанию Дурова, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024

Россия ждет ответа Франции на ноту по задержанию Дурова, заявил Лавров

Россия ожидает от Франции ответа на ноту Москвы по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова, она находится на рассмотрении, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:43

2024-08-27T13:43

2024-08-27T13:51

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия ожидает от Франции ответа на ноту Москвы по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова, она находится на рассмотрении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша нота находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут выносить судьи.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html

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