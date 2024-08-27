https://ria.ru/20240827/kurily-1968656761.html

На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 27.08.2024

На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение на среду объявлено из-за циклона на южных Курилах, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:43

2024-08-27T08:43

2024-08-27T08:43

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг - РИА Новости. Экстренное предупреждение на среду объявлено из-за циклона на южных Курилах, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. По данным пресс-службы ведомства, ночью и утром 28 августа на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается очень сильный дождь. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию", - отмечается в сообщении. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС России.

https://ria.ru/20240802/sahalin-1963594017.html

россия

сахалинская область

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россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия