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Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 27.08.2024 (обновлено: 13:35 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968724748.html
Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения
Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения - РИА Новости, 27.08.2024
Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения
Учебный год в курском Курчатове начнут с дистанционного обучения, чтобы обеспечить безопасность детей на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава города Игорь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:26
2024-08-27T13:35
специальная военная операция на украине
курчатов
вооруженные силы украины
общество
курская область
социальный навигатор
сн_образование
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КУРЧАТОВ (Курская область), 27 авг - РИА Новости. Учебный год в курском Курчатове начнут с дистанционного обучения, чтобы обеспечить безопасность детей на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава города Игорь Корпунков. "Год мы начинаем с дистанционного обучения для того, чтобы не допустить какого-то нежелательного события для детей, потому что мы понимаем, ведутся обстрелы, и, собственно говоря, обеспечить безопасность детей в такой обстановке довольно сложно", - сказал Корпунков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курчатов, вооруженные силы украины, общество, курская область, социальный навигатор, сн_образование
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Вооруженные силы Украины, Общество, Курская область, Социальный навигатор, СН_Образование
Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения

Глава Курчатова Корпунков: учебный год в городе начнут с дистанционного обучения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГород Курчатов в Курской области
Город Курчатов в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Город Курчатов в Курской области. Архивное фото
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КУРЧАТОВ (Курская область), 27 авг - РИА Новости. Учебный год в курском Курчатове начнут с дистанционного обучения, чтобы обеспечить безопасность детей на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава города Игорь Корпунков.
"Год мы начинаем с дистанционного обучения для того, чтобы не допустить какого-то нежелательного события для детей, потому что мы понимаем, ведутся обстрелы, и, собственно говоря, обеспечить безопасность детей в такой обстановке довольно сложно", - сказал Корпунков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовВооруженные силы УкраиныОбществоКурская областьСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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