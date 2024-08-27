https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968724748.html

Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения

Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения - РИА Новости, 27.08.2024

Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения

Учебный год в курском Курчатове начнут с дистанционного обучения, чтобы обеспечить безопасность детей на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава города Игорь... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:26

2024-08-27T13:26

2024-08-27T13:35

специальная военная операция на украине

курчатов

вооруженные силы украины

общество

курская область

социальный навигатор

сн_образование

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КУРЧАТОВ (Курская область), 27 авг - РИА Новости. Учебный год в курском Курчатове начнут с дистанционного обучения, чтобы обеспечить безопасность детей на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава города Игорь Корпунков. "Год мы начинаем с дистанционного обучения для того, чтобы не допустить какого-то нежелательного события для детей, потому что мы понимаем, ведутся обстрелы, и, собственно говоря, обеспечить безопасность детей в такой обстановке довольно сложно", - сказал Корпунков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курчатов

курская область

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Ольга Фомченкова

курчатов, вооруженные силы украины, общество, курская область, социальный навигатор, сн_образование