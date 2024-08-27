https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968724748.html
Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения
Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения - РИА Новости, 27.08.2024
Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения
Учебный год в курском Курчатове начнут с дистанционного обучения, чтобы обеспечить безопасность детей на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава города Игорь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:26
2024-08-27T13:26
2024-08-27T13:35
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курчатов
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КУРЧАТОВ (Курская область), 27 авг - РИА Новости. Учебный год в курском Курчатове начнут с дистанционного обучения, чтобы обеспечить безопасность детей на фоне обстрелов ВСУ, сообщил глава города Игорь Корпунков. "Год мы начинаем с дистанционного обучения для того, чтобы не допустить какого-то нежелательного события для детей, потому что мы понимаем, ведутся обстрелы, и, собственно говоря, обеспечить безопасность детей в такой обстановке довольно сложно", - сказал Корпунков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курчатов, вооруженные силы украины, общество, курская область, социальный навигатор, сн_образование
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Учебный год в Курчатове начнут с дистанционного обучения
Глава Курчатова Корпунков: учебный год в городе начнут с дистанционного обучения