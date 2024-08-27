Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр
Глава Курчатова Корпунков: для защиты города сделали все необходимое
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Работа Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку, сообщил глава города Курчатов Игорь Корпунков.
Корпунков написал в своем Telegram-канале, что, несмотря на действующие в Курской области режимы ЧС и КТО, Курчатов "продолжает жить и решать привычные сезонные проблемы". Он отметил, что подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении Курчатова - как на земле, так и в воздухе.
"Работа всех социальных учреждений, а также Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку", - написал Корпунков.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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