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Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр - РИА Новости, 27.08.2024
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00:29 27.08.2024 (обновлено: 00:30 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968634729.html
Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр
Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр - РИА Новости, 27.08.2024
Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр
Работа Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку, сообщил глава города Курчатов Игорь Корпунков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:29
2024-08-27T00:30
россия
курская область
курчатов
владимир путин
валерий герасимов
курская аэс
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Работа Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку, сообщил глава города Курчатов Игорь Корпунков. Корпунков написал в своем Telegram-канале, что, несмотря на действующие в Курской области режимы ЧС и КТО, Курчатов "продолжает жить и решать привычные сезонные проблемы". Он отметил, что подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении Курчатова - как на земле, так и в воздухе. "Работа всех социальных учреждений, а также Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку", - написал Корпунков. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240827/grossi-1968634034.html
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россия, курская область, курчатов, владимир путин, валерий герасимов, курская аэс, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Курская область, Курчатов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр

Глава Курчатова Корпунков: для защиты города сделали все необходимое

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Работа Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку, сообщил глава города Курчатов Игорь Корпунков.
Корпунков написал в своем Telegram-канале, что, несмотря на действующие в Курской области режимы ЧС и КТО, Курчатов "продолжает жить и решать привычные сезонные проблемы". Он отметил, что подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении Курчатова - как на земле, так и в воздухе.
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"Работа всех социальных учреждений, а также Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку", - написал Корпунков.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьКурчатовВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская АЭСВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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