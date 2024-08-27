https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968634729.html

Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр

Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр - РИА Новости, 27.08.2024

Для защиты Курчатова сделали все необходимое, сообщил мэр

Работа Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку, сообщил глава города Курчатов Игорь Корпунков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T00:29

2024-08-27T00:29

2024-08-27T00:30

россия

курская область

курчатов

владимир путин

валерий герасимов

курская аэс

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893572634_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_315c60b7b6f11f0d374ed7c6c80faf55.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Работа Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку, сообщил глава города Курчатов Игорь Корпунков. Корпунков написал в своем Telegram-канале, что, несмотря на действующие в Курской области режимы ЧС и КТО, Курчатов "продолжает жить и решать привычные сезонные проблемы". Он отметил, что подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении Курчатова - как на земле, так и в воздухе. "Работа всех социальных учреждений, а также Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку", - написал Корпунков. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240827/grossi-1968634034.html

https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html

россия

курская область

курчатов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, курчатов, владимир путин, валерий герасимов, курская аэс, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)