https://ria.ru/20240827/konkurs-1968662495.html
Северск и Стрежевой победили в федеральном конкурсе городской среды
Северск и Стрежевой победили в федеральном конкурсе городской среды - РИА Новости, 27.08.2024
Северск и Стрежевой победили в федеральном конкурсе городской среды
Города Томской области Северск и Стрежевой победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил во вторник губернатор РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:28
2024-08-27T09:28
2024-08-27T09:28
томская область
стрежевой
северск
владимир мазур
ирек файзуллин
марат хуснуллин
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ТОМСК, 27 авг – РИА Новости. Города Томской области Северск и Стрежевой победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Итоги ежегодного конкурса, который проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", стали известны накануне: награды вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в Калуге. "Здорово, что в разработке проектов участвовали сами жители. В 2025 году предстоит воплотить их в жизнь, создав новые и современные городские пространства. Поздравляю Северск и Стрежевой с победой! Мы вами гордимся", - написал Мазур. Губернатор сообщил, что Северск участвовал в конкурсе впервые и сразу же завоевал победу с проектом территории отдыха у водоема в Северском природном парке. На реализацию город получил 103,1 миллиона рублей. По задумке, в центре композиции – образ реактора как символ ключевой роли атомной промышленности в истории закрытого города. Для Стрежевого эта победа в конкурсе – третья: в 2022 и 2023 годах город уже выигрывал гранты на создание "Сердца Нефтеграда". На этот раз город получил 90,2 миллиона рублей на создание пространства "Белые ночи": оно соединит зоны с амфитеатром, игровые локации, научную площадку и памптрек. Объявление победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стало главным событием Форума малых городов и исторических поселений. В этом году на конкурс подали заявки два города Томской области – Северск и Стрежевой. Победителей определила федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года.
https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968507773.html
https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрежевой, северск, владимир мазур, ирек файзуллин, марат хуснуллин
Томская область, Стрежевой, Северск, Владимир Мазур, Ирек Файзуллин, Марат Хуснуллин
ТОМСК, 27 авг – РИА Новости. Города Томской области Северск и Стрежевой победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.
Итоги ежегодного конкурса, который проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", стали известны накануне: награды вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин
на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в Калуге
.
"Здорово, что в разработке проектов участвовали сами жители. В 2025 году предстоит воплотить их в жизнь, создав новые и современные городские пространства. Поздравляю Северск и Стрежевой с победой! Мы вами гордимся", - написал Мазур.
Губернатор сообщил, что Северск участвовал в конкурсе впервые и сразу же завоевал победу с проектом территории отдыха у водоема в Северском природном парке. На реализацию город получил 103,1 миллиона рублей. По задумке, в центре композиции – образ реактора как символ ключевой роли атомной промышленности в истории закрытого города.
Для Стрежевого эта победа в конкурсе – третья: в 2022 и 2023 годах город уже выигрывал гранты на создание "Сердца Нефтеграда". На этот раз город получил 90,2 миллиона рублей на создание пространства "Белые ночи": оно соединит зоны с амфитеатром, игровые локации, научную площадку и памптрек.
Объявление победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стало главным событием Форума малых городов и исторических поселений. В этом году на конкурс подали заявки два города Томской области – Северск и Стрежевой. Победителей определила федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин
. Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года.