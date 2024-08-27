https://ria.ru/20240827/konkurs-1968662495.html

Северск и Стрежевой победили в федеральном конкурсе городской среды

Северск и Стрежевой победили в федеральном конкурсе городской среды - РИА Новости, 27.08.2024

Северск и Стрежевой победили в федеральном конкурсе городской среды

Города Томской области Северск и Стрежевой победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил во вторник губернатор РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:28

2024-08-27T09:28

2024-08-27T09:28

томская область

стрежевой

северск

владимир мазур

ирек файзуллин

марат хуснуллин

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ТОМСК, 27 авг – РИА Новости. Города Томской области Северск и Стрежевой победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Итоги ежегодного конкурса, который проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", стали известны накануне: награды вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в Калуге. "Здорово, что в разработке проектов участвовали сами жители. В 2025 году предстоит воплотить их в жизнь, создав новые и современные городские пространства. Поздравляю Северск и Стрежевой с победой! Мы вами гордимся", - написал Мазур. Губернатор сообщил, что Северск участвовал в конкурсе впервые и сразу же завоевал победу с проектом территории отдыха у водоема в Северском природном парке. На реализацию город получил 103,1 миллиона рублей. По задумке, в центре композиции – образ реактора как символ ключевой роли атомной промышленности в истории закрытого города. Для Стрежевого эта победа в конкурсе – третья: в 2022 и 2023 годах город уже выигрывал гранты на создание "Сердца Нефтеграда". На этот раз город получил 90,2 миллиона рублей на создание пространства "Белые ночи": оно соединит зоны с амфитеатром, игровые локации, научную площадку и памптрек. Объявление победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стало главным событием Форума малых городов и исторических поселений. В этом году на конкурс подали заявки два города Томской области – Северск и Стрежевой. Победителей определила федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года.

https://ria.ru/20240826/blagoustroystvo-1968507773.html

https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html

стрежевой

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стрежевой, северск, владимир мазур, ирек файзуллин, марат хуснуллин