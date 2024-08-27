ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам
Помогавших взятым в заложники сотрудникам осужденных волгоградской ИК-19 поощрят
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкБольница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тех, кто не поддался на провокации бандитов, поощрят, сообщило во вторник пресс-бюро ФСИН.
В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
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"Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в сообщении.
Уточняется, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке. В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.
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23 августа, 23:40