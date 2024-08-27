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ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам - РИА Новости, 27.08.2024
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08:57 27.08.2024 (обновлено: 10:17 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html
ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам
ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам - РИА Новости, 27.08.2024
ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам
Осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тех, кто не поддался на провокации бандитов, поощрят,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:57
2024-08-27T10:17
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
происшествия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тех, кто не поддался на провокации бандитов, поощрят, сообщило во вторник пресс-бюро ФСИН.В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали."Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в сообщении.Уточняется, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке. В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.
https://ria.ru/20240823/volgograd-1968179371.html
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волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии, происшествия
Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии, Происшествия
ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам

Помогавших взятым в заложники сотрудникам осужденных волгоградской ИК-19 поощрят

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкБольница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Больница, куда привезли пострадавших из исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тех, кто не поддался на провокации бандитов, поощрят, сообщило во вторник пресс-бюро ФСИН.
В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
«
"Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в сообщении.
Уточняется, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке. В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В ИК-19 под Волгоградом не хватает 22% сотрудников, сообщили в ОНК
23 августа, 23:40
 
Волгоградская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонииПроисшествия
 
 
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