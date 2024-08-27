https://ria.ru/20240827/koloniya-1968658100.html

ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам

ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам - РИА Новости, 27.08.2024

ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь сотрудникам

Осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тех, кто не поддался на провокации бандитов, поощрят,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:57

2024-08-27T08:57

2024-08-27T10:17

волгоградская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968154450_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_67533bf5dcb40ab00f66a9597b58fbe0.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тех, кто не поддался на провокации бандитов, поощрят, сообщило во вторник пресс-бюро ФСИН.В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали."Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину", - говорится в сообщении.Уточняется, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке. В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.

https://ria.ru/20240823/volgograd-1968179371.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии, происшествия