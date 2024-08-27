https://ria.ru/20240827/knauf-1968859841.html

Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию

Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию - РИА Новости, 27.08.2024

Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию

Немецкий производитель стройматериалов Knauf ещё не покинул российский рынок: решение об уходе лишь положило начало процессу, длительность которого будет, во... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:51

2024-08-27T22:51

2024-08-27T23:02

россия

knauf

в мире

виктор евтухов

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Немецкий производитель стройматериалов Knauf ещё не покинул российский рынок: решение об уходе лишь положило начало процессу, длительность которого будет, во многом, зависеть от правительства РФ, заявил представитель компании изданию Table.Media."Решение о выходе из России положило начало процессу, ход и длительность которого, во многом, определяются российским правительством", - сказал представитель компании в ответ на запрос издания.Соответственно, дату завершения передачи российского подразделения компания назвать на данный момент не может.В конце апреля Knauf объявила о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту после публикации в немецких СМИ сообщений об использовании её материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР. Кроме того, официальный представитель прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух сообщил РИА Новости о начале доследственной проверки в отношении Knauf.В июне замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил РИА Новости, что Knauf передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет.

https://ria.ru/20240518/ikea-1946847265.html

https://ria.ru/20231211/kompanii-1915193494.html

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россия, knauf, в мире, виктор евтухов