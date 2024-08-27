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Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию - РИА Новости, 27.08.2024
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22:51 27.08.2024 (обновлено: 23:02 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/knauf-1968859841.html
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию - РИА Новости, 27.08.2024
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию
Немецкий производитель стройматериалов Knauf ещё не покинул российский рынок: решение об уходе лишь положило начало процессу, длительность которого будет, во... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:51
2024-08-27T23:02
россия
knauf
в мире
виктор евтухов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Немецкий производитель стройматериалов Knauf ещё не покинул российский рынок: решение об уходе лишь положило начало процессу, длительность которого будет, во многом, зависеть от правительства РФ, заявил представитель компании изданию Table.Media."Решение о выходе из России положило начало процессу, ход и длительность которого, во многом, определяются российским правительством", - сказал представитель компании в ответ на запрос издания.Соответственно, дату завершения передачи российского подразделения компания назвать на данный момент не может.В конце апреля Knauf объявила о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту после публикации в немецких СМИ сообщений об использовании её материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР. Кроме того, официальный представитель прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух сообщил РИА Новости о начале доследственной проверки в отношении Knauf.В июне замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил РИА Новости, что Knauf передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет.
https://ria.ru/20240518/ikea-1946847265.html
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россия, knauf, в мире, виктор евтухов
Россия, Knauf, В мире, Виктор Евтухов
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию

Немецкая Knauf: компания еще не покинула РФ, решение об уходе запустило процесс

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкОтгрузка готовых строительных смесей на заводе группы немецких компаний "KNAUF"
Отгрузка готовых строительных смесей на заводе группы немецких компаний KNAUF - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Отгрузка готовых строительных смесей на заводе группы немецких компаний "KNAUF". Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Немецкий производитель стройматериалов Knauf ещё не покинул российский рынок: решение об уходе лишь положило начало процессу, длительность которого будет, во многом, зависеть от правительства РФ, заявил представитель компании изданию Table.Media.
"Решение о выходе из России положило начало процессу, ход и длительность которого, во многом, определяются российским правительством", - сказал представитель компании в ответ на запрос издания.
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Соответственно, дату завершения передачи российского подразделения компания назвать на данный момент не может.
В конце апреля Knauf объявила о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту после публикации в немецких СМИ сообщений об использовании её материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР. Кроме того, официальный представитель прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух сообщил РИА Новости о начале доследственной проверки в отношении Knauf.
В июне замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил РИА Новости, что Knauf передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет.
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