США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
Пушков: США хотят держать Китай под давлением, чтобы снизить его поддержку РФ
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая в Пекине
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением, чтобы снизить его поддержку РФ, но понимают бесполезность этого давления, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай попытается надавить на Пекин с целью снизить уровень двустороннего сотрудничества с Москвой, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на представителей американских властей.
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"Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России. В США понимают, что Пекин неизмеримо ближе к Москве, чем к ним, - и по общему взгляду на мир, и по политическим подходам к региональным проблемам, и по мировоззрению. В этих условиях администрация Байдена ставит задачу ограничения китайской поддержки России", - написал Пушков.
Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны проводят новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как ранее сообщили в МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана.