https://ria.ru/20240827/kitay-1968797827.html

США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков

США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков - РИА Новости, 27.08.2024

США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков

США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением, чтобы снизить его поддержку РФ, но понимают бесполезность этого давления, заявил глава комиссии РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:54

2024-08-27T16:54

2024-08-27T16:54

в мире

китай

сша

пекин

джейк салливан

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением, чтобы снизить его поддержку РФ, но понимают бесполезность этого давления, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай попытается надавить на Пекин с целью снизить уровень двустороннего сотрудничества с Москвой, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на представителей американских властей. "Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России. В США понимают, что Пекин неизмеримо ближе к Москве, чем к ним, - и по общему взгляду на мир, и по политическим подходам к региональным проблемам, и по мировоззрению. В этих условиях администрация Байдена ставит задачу ограничения китайской поддержки России", - написал Пушков. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны проводят новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как ранее сообщили в МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана.

https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, пекин, джейк салливан, алексей пушков, совет федерации рф