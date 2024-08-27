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США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков - РИА Новости, 27.08.2024
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16:54 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/kitay-1968797827.html
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков - РИА Новости, 27.08.2024
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением, чтобы снизить его поддержку РФ, но понимают бесполезность этого давления, заявил глава комиссии РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:54
2024-08-27T16:54
в мире
китай
сша
пекин
джейк салливан
алексей пушков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением, чтобы снизить его поддержку РФ, но понимают бесполезность этого давления, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай попытается надавить на Пекин с целью снизить уровень двустороннего сотрудничества с Москвой, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на представителей американских властей. "Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России. В США понимают, что Пекин неизмеримо ближе к Москве, чем к ним, - и по общему взгляду на мир, и по политическим подходам к региональным проблемам, и по мировоззрению. В этих условиях администрация Байдена ставит задачу ограничения китайской поддержки России", - написал Пушков. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны проводят новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как ранее сообщили в МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана.
https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html
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в мире, китай, сша, пекин, джейк салливан, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Китай, США, Пекин, Джейк Салливан, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков

Пушков: США хотят держать Китай под давлением, чтобы снизить его поддержку РФ

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая в Пекине
Флаги США и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением, чтобы снизить его поддержку РФ, но понимают бесполезность этого давления, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай попытается надавить на Пекин с целью снизить уровень двустороннего сотрудничества с Москвой, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на представителей американских властей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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"Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России. В США понимают, что Пекин неизмеримо ближе к Москве, чем к ним, - и по общему взгляду на мир, и по политическим подходам к региональным проблемам, и по мировоззрению. В этих условиях администрация Байдена ставит задачу ограничения китайской поддержки России", - написал Пушков.
Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны проводят новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как ранее сообщили в МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана.
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В миреКитайСШАПекинДжейк СалливанАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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